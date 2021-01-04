Kovid-19'u yenen vali yardımcısı sağlıkçılara minnetini mısralara döktü - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithafen şiir yazdı.

Avşarbey, 24 Kasım 2020'de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kentteki devlet hastanesinde başlayan tedavi sürecinde 22 günün ardından sağlığına kavuştu.

"Mülki" mahlasıyla yazdığı şiirlerden oluşan bir kitabı bulunan Avşarbey, tedavi gördüğü her günü "Covid Günlüğü" başlığıyla mısralara döktü.

Gece gündüz demeden Kovid-19'la mücadele eden sağlık personeline minnet duygusunu ifade etmek isteyen Avşarbey, 13 kıtalık "Sağlıkçılar Destanı-İsimsiz Kahramanlara" şiirini kaleme aldı.

Sağlık çalışanlarını "Dağ yürekli birileri var." redifiyle tarif eden Avşarbey'in sosyal medya hesaplarında paylaştığı eser, ilgi gördü.

Vali Yardımcısı Avşarbey'in kaleme aldığı şiirin ilk 3 kıtası, şu dizelerden oluşuyor:

"Şu kara günlerde kalplere huzur/ Salan dağ yürekli birileri var/ Servislerde Lokman acilde Hızır/ Olan dağ yürekli birileri var.

Çıkabilmek için bu harpten galip/ Salgın cephesinde ön safa talip/ Milletin gönlüne bir umut olup/ Dolan dağ yürekli birileri var.

Kimi önde kimi perde ardında/ Her biri insana yardım derdinde/ Uykuyu sabahın saat dördünde/ Bölen dağ yürekli birileri var."

"Fedakarlıklarını şiire dökmeye çalıştım"

Aslan Avşarbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un nasıl ve nereden geleceği belli olmayan bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalıkla mücadelesine değinen Avşarbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetlerim oldu. Kovid-19 test sonucum pozitif çıktığı için hastanede tedavi gördüm. Tedavi sürecimde hastalıkla ilgili düşüncelerimi ve gördüklerimi şiirle dillendirdim. Kimisi hastane personelinin çabaları kimisi yaşadıklarımla ilgiliydi. Bu şiir dizisine 'Covid Günlüğü' adını verdim. Tedavimin ardından da bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için bir şiir kaleme aldım. Daha önce 5 yıl sağlık memuru olarak çalıştım. Bu teşkilatın içini biliyorum. 4 yıldır da Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin koordinesinden sorumluyum. 22 gün Kovid-19 tedavisi gördüm. O süreçte sağlık çalışanlarının canla, başla her türlü riski göze alarak nasıl çalıştıklarını gözlemledim. Bu fedakarlıklarını şiire dökmeye çalıştım."

Avşarbey, şiirini sosyal medyadan paylaştıktan sonra yurdun dört bir yanından doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarından teşekkür mesajları aldığını dile getirdi.

Gerek telefonla gerek sosyal medya aracılığıyla ve gerekse Valiliğin elektronik posta adresinden kendisine çok sayıda mesaj geldiğini anlatan Avşarbey, "Yazdığım şiirin sağlıkçılara moral olması ve beğenilmesi çok hoşuma gitti. Yalnız olmadıklarını bilmeleri çok güzel. İyi duygular, Kovid-19 virüsünden daha hızlı yayılıyor." diye konuştu.

Avşarbey, sağlıkçıların manevi destek beklediğini ifade etti.

Sağlıkçılara yönelik şiddeti kınayan Avşarbey, "Hastalar için kendi sağlıklarını yok sayanlara hangi vicdan ve mantıkla el kalkar, bunu anlamak mümkün değil." dedi.