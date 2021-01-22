Kovid-19'u yenen yaşlı çift iki ay aradan sonra birbirine kavuştu - Son Dakika

Diyarbakır'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanede gördükleri tedavi ile yenen 76 yaşındaki Zülfiye ve 83 yaşındaki eşi Hasan Tekin iki ay aradan sonra birbirlerine kavuştu.

Bazı şikayetleri üzerine çocukları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tekin çiftine yapılan tetkiklerde, akciğerlerinde Kovid-19'a bağlı tutulum tespit edildi.

Çift bir hafta boyunca evde izole şekilde tedavi gördü. Bir haftanın sonunda durumu ağırlaşan çift yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hasan Tekin 10 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilirken, eşi Zülfiye Tekin ise hastanede yatırıldıktan 2 gün sonra solunum yetmezliğiyle yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Tekin iki ay süren tedavinin ardından taburcu edildi.

İki ay aradan sonra evlerinde yeniden bir araya gelen çift hem sağlıklarına hem de birbirlerine kavuşmaktan mutlu.

"Bugünü göreceğime ihtimal veremiyordum"

Zülfiye Tekin, AA muhabirine Kürtçe olarak, rahatsızlığı süresince nefes almakta çok zorluk çektiğini belirterek, hastanede tedavi görürken en çok eşini, çocuklarını ve evini özlediğini söyledi.

Hastalığı çok ağır geçirdiğini ifade eden Tekin, "Nefes almada çok zorluk çekiyordum. Boğazımda delik açıldı. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Tedavi sürecimde ölümü hiç düşünmedim." dedi.

Tekin, tedavi sürecinde doktor ve hemşirelerin kendisiyle çok iyi ilgilendiğini dile getirerek, "Hemşire ve doktorlardan razıyım. Allah onları korusun. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bugünü göreceğime ihtimal veremiyordum, şükürler olsun gördüm." diye konuştu.

"İyileştik, eve getirdiler. Allah razı olsun"

Hasan Tekin ise belirtilere göre hastalığını ilk başta grip zannettiğini anvak daha sonra kendisini hastanede bulduğunu ifade etti.

"Başım ağrıyordu, titriyordum. Çok zorlu bir süreçti. Doktorlar tedavimizi yaptı. İyileştik, eve getirdiler. Allah razı olsun." diyen Tekin, doktorların ve hemşirelerin tedavisi boyunca gösterdikleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyorum. Eşim de taburcu edildi, mutluyum." diye konuştu.

"Doktorlar ve hemşireler bize bu mutlu günü yaşattılar"

Tekin çiftinin oğlu Ali Tekin de uzun bir süre sonra annesinin ve babasının sağlığına kavuşmasından mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını aktaran Tekin, "Annemin entübe olduğunu duyduğumuzda çok üzüldük. Gece uyku uyuyamıyorduk. Yemek bile yiyemiyorduk. Annemden gelecek güzel haber için kulağımız, gözümüz telefondaydı. Annem uzun bir süreden sonra doktorların çabaları sonucu yoğun bakımdan çıktı. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız, hasta bakıcılar hepsi şefkatle yaklaştı, bize bu mutlu günü yaşattılar." ifadelerini kullandı.

Sağlık yatırımlarının tedavi sürecindeki önemine değinen Tekin, "Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımızı bildiriyoruz. Bu sağlık yatırımları olmasaydı, bu şekilde tedavi imkanı bulamazdık. Şükürler olsun ki bu imkanı bize sağladılar. Ayrıca hastanedeki bütün sağlık çalışanlarına bir ömür boyu minnettar kalacağız. Bu güzel günleri onların sayesinde yaşıyoruz." diye konuştu.

"Birbirini seven iki insanın tekrar kavuşması bizi mutlu etti"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena ise Hasan Tekin'in ardından uzun bir tedavi süreci sonunda sağlığına kavuşan Zülfiye Tekin'i de taburcu ederek evine gönderdiklerini belirterek, "Birbirini seven iki insanın tekrar kavuşması bizi mutlu etti. Sağlık çalışanları için de bu büyük moral oldu." ifadelerini kullandı.