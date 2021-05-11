Kovid-19'u yenen yerleşik yabancılardan Türk sağlık çalışanlarına övgü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören yabancılar, iyileşmelerine yardımcı olan sağlık çalışanlarından övgüyle söz ediyor.

Kültürel ve tarihi dokusunun yanında doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Alanya, yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor.

İlçede nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan ve sosyal hayatın bir parçası olan yerleşik yabancılar, Kovid-19 salgını sürecindeki uygulamalardan ve hizmetlerden memnun.

Alanya'da yaşayan ve Kovid-19'a yakalanan yabancılar, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyor.

Sağlığına kavuşan hastalardan Rus vatandaşı Marina Polikarpova (57), AA muhabirine, kendisinde ağrı ve hafif öksürükle başlayan semptomların kemik ağrısı ve ardından nefes darlığı kadar ilerlediğini ve hastaneye başvurduğunu söyledi.

Burada Kovid-19 teşhisi konulunca vakit kaybedilmeden tedavi altına alındığını belirten Polikarpova, yaklaşık bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini dile getirdi.

Tanı konulunca çok korktuğunu ancak sağlıkçıların sağduyulu yaklaşımı, verdikleri moral ve motivasyonla kısa sürede kaygılarından kurtulduğunu anlatan Polikarpova, "Bu süreçte sağlık çalışanlarının verdikleri hizmeti unutmam mümkün değil. Çok iyi hizmet verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları gerçekten çok iyi iş çıkardı. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarının ilgileri ve tutumları beni çok mutlu etti"

2 yıldır ilçede yaşayan Hollanda vatandaşı Vitaly Von Riessen (48) de baş, vücut ağrısı, ateş, yorgunluk ve halsizlik şikayetleriyle İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden yardım istediğini söyledi.

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildiğini belirten Riessen, konulan tanının ardından hastane sürecinin başladığını ifade etti.

Riessen, Türkiye'de Sağlık Bakanlığının bu süreci her alanda en iyi şekilde yürüttüğünü düşündüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Özellikle Alanya'daki hastaneye geldiğimde bütün doktor ve çalışanların ılımlı ve içten yaklaşımıyla bunu en iyi şekilde gördüm. Kovid-19 tanısının ardından biraz da olsa korktum. Özellikle benimle ilgilenen başta başhekim olmak üzere doktor ve çalışan personele minnettarım. Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının ilgileri ve tutumları beni çok mutlu etti. Ayrıca bu süreçte çok hızlı karar alıp uygulayan Türk devletinin salgın sürecindeki etkili çalışması en kısa zamanda sonuç verecek ve eski günlerine kavuşacaktır."

"140'a yakın yabancı hastamızı, hastanemizde misafir ettik"

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı da ilçede yaşayan yerleşik yabancılara sağlık hizmetini temel olarak kendilerinin sunduğunu söyledi.

Tüm hastalara en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Lakadamyalı, "Bu yıl tanı konulan 140'a yakın yabancı hastamızı hastanemizde misafir ettik ve bunların hepsi de sağlıklarına kavuştu. Yabancıların sadece Kovid-19 değil, acil ve kronik gibi sağlık hizmetlerinin takibi de hastanemizde yürütülüyor. Türk sağlık sisteminin verdiği güçle hastaları en kısa sürede sağlıklarına kavuşturuyoruz." diye konuştu.