Kovid-19'u yenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevine başladı - Son Dakika

Kocaispir, 8 Aralık 'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Açıklamada, Kocaispir, sağlıklı bir şekilde görevinin başına döndüğü kaydedildi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaispir'in Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde evinde uygulanan tedaviyle hastalığı yendiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir , görevine döndü.

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