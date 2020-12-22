Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina süreci tamamlanan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevine döndü.
Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaispir'in Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde evinde uygulanan tedaviyle hastalığı yendiği belirtildi.
Açıklamada, Kocaispir, sağlıklı bir şekilde görevinin başına döndüğü kaydedildi.
Kocaispir, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kovid-19'u yenen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevine başladı - Son Dakika