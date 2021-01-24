Kovid-19'u yenenler en çok eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor - Son Dakika

Kovid-19'u yenenler en çok eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor

24.01.2021 09:57
Kovid-19'u yenenler en çok eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor, System.String[]

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde 7 Aralık 2020'de hizmete giren "Kovid-19 Sonrası İzlem Merkezi"nin tedavi sürecinin ardından takip ettiği hastaların çoğunun eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan şikayetçi olduğu bildirildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde 7 Aralık 2020'de hizmete giren "Kovid-19 Sonrası İzlem Merkezi"nin tedavi sürecinin ardından takip ettiği hastaların çoğunun eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan şikayetçi olduğu bildirildi.

Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin iyi bir ivmeyle hastalara hizmet sunduğunu söyledi.

Hastaları merkeze telefonla davet ettiklerini belirten Bildirici, "Merkezimize bugüne kadar yaklaşık 850 hastamızı davet ettik. Bir ay içinde 500'e yakın hastayı merkezimizde takip edip bilgilerini formlara işleyerek ileriye dönük yapılabileceklere yönelik planlama hazırladık." dedi.

Bildirici, izlem merkezinin çalışmaları kapsamında hastaların yaklaşık 2 yıl belli periyotlarda takip edileceğini dile getirdi.

Davet ettikleri hastaların yüzde 10'unun yoğun bakımda tedavi görerek taburcu edilenlerden oluştuğunu aktaran Bildirici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezde takip ettiğimiz hastaların geneli, yaygın olarak gezici eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluk semptomunu tarif ediyor. Serviste yatan ancak yoğun bakıma girmemiş hastalarımızın yüzde 20'sinde, yoğun bakımda tedavi görmüş hastalarımızın yüzde 10'unda solunum güçlüğü problemine rastlıyoruz. Uyku bozuklukları, dalgınlık, unutkanlık gibi nörolojik semptomlara da rastlıyoruz. Hastalarımızın yüzde 90'ından fazlası merkezimizden çok memnun."

Ev egzersizi programları da hazırlanıyor

Merkezle entegre çalışan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesinde görevli Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Fulya Bakılan ise Kovid-19 rahatsızlığı geçiren hastalarda nefes darlığının arttığını, yürüme ve efor kapasitelerinin azaldığını gözlemlediklerini vurguladı.

İzlem merkezinde egzersiz bakımından sakınca görülmeyen hastaları kardiyopulmoner rehabilitasyona aldıklarını bildiren Bakılan, şunları kaydetti:

"Hastaların efor, yürüyüş ve yürüme kapasitelerini artırıp halsizlik ve yorgunluk düzeylerini azaltmayı amaçlıyoruz. Ünite içindeki çeşitli cihazlardan faydalanıyoruz. Yaptığımız bazı testleri geçen hastalarımıza rehabilitasyon uyguluyoruz. Bu sürede bazı değerleri de kontrol ediyoruz. Uzman arkadaşlarımız ev egzersizi programı da hazırlıyor." bilgisini paylaştı.

Hastalığı atlatan ve takip sürecinde olan Dilek Gündar ise 2 ay önce Kovid-19 rahatsızlığı geçirdiğini, bazı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle izlem merkezine geldiğini anlattı.

Sağlık personelinin ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten Gündar, "Kovid-19 sonrası kalp çarpıntısı, uykusuzluk, bel ağrısı, konsantre olamama, gözlerde ve kulakta hassasiyet gibi şikayetlerim var. Bunun için geldim. Herkes çok yardımcı oluyor. Eskişehir'de böyle bir merkezin olması ve vatandaşların rahatlıkla faydalanması çok güzel." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'u yenenler en çok eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor - Son Dakika


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