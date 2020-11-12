Kovid-19'u yenip immün plazma bağışçısı oldular - Son Dakika

Kovid-19'u yenip immün plazma bağışçısı oldular

12.11.2020 09:05
Kovid-19'u yenip immün plazma bağışçısı oldular, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan 3 kişi, yaşam mücadelesi verenlere umut olmak için immün plazma bağışında bulundu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan 3 kişi, yaşam mücadelesi verenlere umut olmak için immün plazma bağışında bulundu.

İlçede hastalığa yakalandıktan sonra başarılı bir tedavi süreci geçiren Erkan Er, Kadir Alaş ve Tefik Yatır, belirlenen sürenin geçmesinin ardından, durumu ağır olan vatandaşlara uygulanan immün plazma destek tedavisine katkı sağlamak için hastaneye başvurdu.

Plazma bağışında bulunan gönüllüler, Pamukova Kaymaklığı adına Dr. Musa Çallı ve Dr. Büşra Erdem'den teşekkür belgelerini aldı.

Doktorlar, gönüllüleri, hastalığı geçirmiş olsalar da salgının devam etmesi nedeniyle hala risk altında bulundukları yönünde uyardı.

Vatandaşları immün plazma bağışında bulunmaya davet eden gönüllüler herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına gerekli özeni göstermesini istedi.

Pamukova, Erkan Er, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'u yenip immün plazma bağışçısı oldular - Son Dakika


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