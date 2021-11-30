Kovid-19'u yoğun bakımda atlatan Yoldaş Yiğit, aşı karşıtı olmanın pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika

Tunceli'de yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yoğun bakım tedavisiyle atlatan 42 yaşındaki Yoldaş Yiğit, aşı karşıtlığı yapmanın ve aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Atatürk Mahallesi TEDAŞ lojmanlarında yaşayan Yiğit, yaklaşık bir ay önce yaşadığı rahatsızlık üzerine Tunceli Devlet Hastanesinde PCR testi yaptırdı.

Yapılan tetkiklerle Kovid-19'a yakalandığı belirlenen Yiğit, durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede önce servis odasına daha sonra da yoğun bakıma alındı.

Yaklaşık 10 gün yoğun bakım tedavisi gördükten sonra Kovid-19'u atlatan Yiğit, taburcu edildi.

Yoldaş Yiğit, yaptığı açıklamada, hastalığa yakalanmadan önce aşı karşıtı olduğunu söyledi.

Vücudunda halen virüsün etkilerini hissettiğini ifade eden Yiğit, "Testimin pozitif olduğunu öğrendikten sonra kendimi evde karantinaya aldım. Doktorlar ve sağlıkçı arkadaşlar evimize gelerek ilacımı bıraktılar ve ben ilacı da kullanmadım. İlk birkaç gün iyiydim ama dördüncü gün solunumda daha çok sıkıntı çekmeye başladım." dedi.

"Ölümün kıyısından döndüm, aşı olmadığım için pişmanım"

Yiğit, çevresindeki aşılı insanların hastalığı hafif atlattığını gördükten sonra aşının değerini anladığını belirterek, "Aşının ne kader önemli olduğunu da o zaman biliyorsunuz. Eşim de aşılı olmasına rağmen virüse yakalanmıştı. Eşim öksürükle atlattı, ben çok kötü geçirdim. Ölümün kıyısından döndüm diyebilirim. Aşı olmadığım için pişmanım." ifadelerini kullandı.

Hastaneden çıktıktan sonra çevresindekilerini aşı olmaya ikna ettiğini anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Çünkü bu hastalığı kendi gözlerimle gördüm ve yaşadım. Hastalığın acısını ben çektim. Gayet sağlıklıydım ve hiçbir kronik rahatsızlığım yoktu. Kendi kendime 'koronavirüs değil ne geliyorsa gelsin bana para etmez' diyordum. Ama bu hastalık öyle bir illet ki gerçekten sağlıklı veya sağlıksızmış hiç kimseyi affetmiyor. Tuncelili hemşehrilerime aşı olmalarını öneriyorum."