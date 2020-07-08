Kovid-19 ülke yöneticilerini de vurdu - Son Dakika

Kovid-19 ülke yöneticilerini de vurdu

Dünya çapında yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), birçok ülkede sadece halkın değil aynı zamanda görevleri gereği çok sayıda insanla temasta bulunan ve salgınla mücadelede ön safta yer alan üst düzey devlet yetkililerinin de hastalanmasına yol açtı.

Dünya çapında yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), birçok ülkede sadece halkın değil aynı zamanda görevleri gereği çok sayıda insanla temasta bulunan ve salgınla mücadelede ön safta yer alan üst düzey devlet yetkililerinin de hastalanmasına yol açtı.

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Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bugüne dek virüsün bulaştığı en üst düzey devlet yöneticisi oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgının başından bu yana aralarında başbakanlar, bakanlar, parlamenterler ve kraliyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi Kovid-19'a yakalandı.

Başbakanlar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Guinea-Bissau Başbakanı Nuno Gomes Nabiam, Kovid-19'a yakalanan hükümet başkanları oldu.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı ve Savunma Bakanı Riek Machar ve İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bakanlar

İngiltere Sağlık Bakanı Matthew Hancock, İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, Afganistan Sağlık Bakanı Firuziddin Firuz, Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyemang-Manu, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Polonya Çevre Bakanı Michael Wos ve Avrupa Birliğinin (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'de de virüs tespit edildi.

Meclis Başkanları

İran Meclisi Başkanı Ali Laricani ile Pakistan Meclisi Başkanı Esad Keyser'e de koronavirüs teşhisi konuldu.

Kraliyet mensupları

İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Monako Prensi Albert de virüs nedeniyle müşahede altına alındı.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle 547 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Boris Johnson, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 ülke yöneticilerini de vurdu - Son Dakika
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