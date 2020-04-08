Kovid-19'un ABD'de sağlık çalışanlarında ruh sağlığı krizine neden olabilir - Son Dakika
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Kovid-19'un ABD'de sağlık çalışanlarında ruh sağlığı krizine neden olabilir

24 dakika önce

ABD'de şiddetini giderek artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık sektörü çalışanlarında ruh sağlığı krizinin ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Kovid-19'un ABD'de sağlık çalışanlarında ruh sağlığı krizine neden olabilir, System.String[]

ABD'de şiddetini giderek artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık sektörü çalışanlarında ruh sağlığı krizinin ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

ABD merkezli Rand Corporation adlı düşünce kuruluşunun yayınladığı "Pandeminin Ortasında, Ruh Sağlığı Krizi Beliriyor Olabilir" başlıklı analizde, ABD'de salgına karşı zorlu şartlarda çalışan sağlık görevlilerinin ruh sağlığının olumsuz etkilenebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Analizde ülke çapındaki acil servisler ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık görevlilerinin benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaştığı vurgulandı.

Sınırlı kaynakların hastalara nasıl dağıtılacağına karar verme, uzun ve zorlu mesailer, personel yetersizliği ve virüsten korunmak için ekipman yetersizliği bu zorluklar arasında gösterildi.

En büyük sorun hangi hastaya solunum cihazı sağlanacağı kararı

Zorlu çalışma şartlarının sağlık çalışanlarının kısa ve uzun vadeli ruh sağlığı üzerinde önemli sonuçları olabileceğine işaret edilen analizde, ABD sağlık sisteminin mevcut salgına çözüm üretme ve uzun vadede ayakta kalabilme gücünün zayıflayabileceği belirtildi.

Ayrıca, sağlık çalışanlarının karşılaştığı en büyük sorunun hangi hastaya solunum cihazı sağlanmasına ilişkin karar vermek olduğu vurgulandı.

Salgın sırasında yaklaşık bir milyon Amerikan vatandaşının solunum cihazı desteğine ihtiyacı olabileceği ancak ülke genelindeki hastanelerde sadece 160 bin ve Stratejik Ulusal Stok'ta ise 9 bin solunum cihazı bulunduğuna işaret edildi.

Analizde solunum cihazı yetersizliği nedeniyle bazı Kovid-19 hastalarının bu cihazdan mahrum kalabileceği tahmininde bulunuldu.

Şiddetli tükenmişlik ve psikolojik hastalık riski

SARS ve MERS salgınlarından sonra kliniklerde çalışan tedavi uzmanlarının yüksek düzeyde korku, endişe, depresyon ve travma sonrası stres yaşadığı hatırlatılan analizde, zorlu çalışma koşullarının sağlık çalışanlarını şiddetli tükenmişlik ve uzun vadeli psikolojik hastalık riskiyle karşı karşıya bırakabileceğine işaret edildi.

Ayrıca, Kovid-19 salgınına karşı ön cephede çalışan sağlık görevlilerinin madde bağımlılığı ve hatta intihar düşüncesine kapılma riskinin altı çizildi. Bunu önlemek için ise ruh sağlığı koruyacak özel tedavilerin uygulanması gerektiğine işaret edildi.

Sağlık çalışanlarının psikolojik direnci desteklenmeli

Sık vardiya değişimleri ve molaların, stresi ve fiziksel etkileri azaltabileceği önerisinde bulunulan analizde, personelin dinlenebilmesi için özel bir yer sağlamanın ve vardiyalar arasında yeterli zaman verilmesinin de önemli olabileceği vurgulandı.

Ayrıca, sağlık çalışanları için çocuk bakım desteği veya alternatif konaklama imkanları gibi kolaylıkların sağlanmasının da virüsün ailelere yayılma riskini en aza indireceğine işaret edildi.

Hiçbir sağlık çalışanının etik açıdan zorlayıcı kararlarda kendini tek başına sorumlu hissetmemesi için ise ortak karar verme mekanizmasının kurulması tavsiyesinde bulunuldu.

Psikolojik ilk yardım eğitimi, danışmanlık hizmetlerine erişim ve yeterli dinlenmeye izin verme gibi çözümlerin de ülkedeki her hastanenin düzenli planlama ve hazırlığına dahil edilebileceği önerisi yapıldı.

Halk sağlığını korumak için kendilerini riske atan sağlık çalışanlarının psikolojik direncinin desteklenmemesinin salgına karşı son savunma hattını riske atacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Rand Corporation, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:52 Kaynak: AA

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