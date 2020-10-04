Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor - Son Dakika

Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor

Akciğerlere verdiği tahribat nedeniyle solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vücuda verdiği zarar, tomografi görüntüleriyle de ortaya konuluyor.

Akciğerlere verdiği tahribat nedeniyle solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vücuda verdiği zarar, tomografi görüntüleriyle de ortaya konuluyor.

Tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 nedeniyle 1 milyonu aşkın insan yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor.

Özellikle nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede akciğer tutulumu olduğu tespit edilen hastaların, tomografi görüntülerinde Kovid-19'un verdiği tahribat ortaya çıkıyor.

Görüntülerdeki beyazlıklarla Kovid-19'lu bir hastanın akciğerindeki tutulumlar, iltihap birikmeleri ve organın yapısının bozukluğu ortaya konuluyor. Normal hastaların ise akciğerindeki elastik yapı dikkati çekiyor.

Elastik yapıya sahip akciğerlerde Kovid-19 nedeniyle oluşan tahribatlar sonucu zaman zaman organın kapasitesi küçüldüğü için hasta iyileştikten sonra da nefes almakta güçlük çekip, yürümekte zorlanabiliyor.

"Konuşurken bile yoruluyorlar"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nefes darlığıyla gelen hastanın akciğerinde tutulum görebildiklerini belirterek, "Bu hastaların oksijen düzeyleri düşüyor. Oksijen düşmesinin getirdiği ciddi bir kaygı bozukluğu ve nefes açlığı oluyor. En ufak hareket efor kapasitelerini sınırlıyor. Hastalar, daha çok yatağın içinde oturarak derin nefes almaya çalışıyor, konuşurken bile yoruluyor." dedi.

İleri düzeydeki hastaların yatağın içinde bile oksijensiz duramadığını dile getiren Çete, oksijen desteği verdiklerini, yüksek akış oksijen desteği için hastayı sırt üstü yatırdıklarını anlattı.

Akciğer dokusunda sertleşme ve yapısında bozulma olabiliyor

Çete, hastalara bazen de ventilatör desteği sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Elastik bir yapısı olan akciğer dokusunda sertleşme ve yapısında bozulma olabiliyor. Bu hastalık geçen yıl kasımda ortaya çıktı. Hastalarımızı daha bir yıl bile takip edemedik. Türkiye verilerini daha mart ayında aldık. Uzun dönemli etkilerini dünya bilmiyor ama bazı yayınlar şunu gösteriyor; Kovid-19 hastalığını kapan ve akciğer tutulumu olan bazı bireylerde ileri dönemlerde fibrozis (akciğer sertleşmesi) dediğimiz bir tablo oluşuyor. Akciğer dokusu elastik bir yapı, genişlemeye ve büzüşmeye müsait bir organ. Koronavirüs nedeniyle akciğerde fibrozis gelişince büzüşme ve genişleme olmuyor. Bu yüzden akciğer kapasitesi ve kişinin efor kapasitesi azalıyor. Eski fonksiyonel kapasitelerine dönemiyorlar. Bu ne kadar hastada oluyor, niye bazılarında oluyor bunu henüz bilmiyoruz."

"Herkesin kurallara uyması gerekiyor"

Özellikle riskli grupların çok daha dikkatli olması gerektiğine işaret eden Yıldıray Çete, "Kronik hastalıkları olanlar, ileri yaştakiler, akciğer hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar çok daha dikkat etmeli. Gerçekten kötü bir hastalık. Onun için herkesin kurallara uyması gerekiyor. Dış ortama daha az çıkmalı, sosyal mesafeyi korumalı, mutlaka dışarıda maske takılmalı." ifadesini kullandı.

Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor
Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor
Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor
Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Maskesini düzgün takmayan yolcudan kendisini görüntüleyen kadına tepki: Cezadan korkmuyorum Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor
Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi         
17:36
ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü         
16:56
Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup oldu         
15:47
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 17:55:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei