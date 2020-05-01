Kovid-19'un ateş ve öksürük dışında semptomları da görülebiliyor - Son Dakika
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Kovid-19'un ateş ve öksürük dışında semptomları da görülebiliyor

6 saat önce

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının ateş ve öksürük dışında farklı semptomlar de gösterebileceğini belirterek, "Tat ve koku alamama, çok yaygın kas ağrıları, hiç bir semptom olmadan sadece...

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının ateş ve öksürük dışında farklı semptomlar de gösterebileceğini belirterek, "Tat ve koku alamama, çok yaygın kas ağrıları, hiç bir semptom olmadan sadece kas ağrılarıyla gelen hastalar var." dedi.

Özden, gazetecilere yaptı açıklamada, merkezde yeni tip koronavirüs hastaları ve şüphelilerinin yer aldığı servislerin bulunduğunu söyledi.

Servislerin içinde de hastaların izole edildiğini anlatan Özden, "Göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Talat Kılıç ile bu servisi takip ediyoruz. Bu servis dışında hastanemizde bir kaç servis daha var. Olası hastaları, koronavirüs şüphelisi hastaları, tekli odalarda izole şekilde yatırıyoruz." dedi.

Özden, tedavisi devam eden Kovid-19 hastalarının genel durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Merkeze gelen kişilere Kovid-19'un ön sağlık taramasının yapıldığını aktaran Özden, "Hastane girişinde önce ateşleri ölçülüyor, sorgulamaları yapılıyor. Ateşi olanları, şüpheli teması bulunanları yada koronavirüs şüphesi olanları ayrı bir polikliniğe yönlendiriyoruz. Diğer hastalardan tamamen ayrı. Oralarda örnek alıyoruz, eğer yatırılması gerekiyorsa yatırıyoruz, yoksa eve gönderiyoruz. Aynı şey Acil Servis için de geçeri, oraya gelen tüm hastalar ön taramadan geçiriliyor." dedi.

"Bütün hastalarda mutlaka ateş ve öksürük olacak diye bir şey yok"

Özden, hastanedeki laboratuvarda koronavirüs testlerinin yapıldığını, hastalığın esas bulgularının ateş, öksürük, nefes darlığı gibi bulgular olduğuna işaret ederek, "Farklı bulgular zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Tat ve koku alamama, çok yaygın kas ağrıları, hiç bir semptom olmadan sadece kas ağrılarıyla gelen hastalar var. Şüpheli teması bulunan, hiçbir semptomu ve şikayeti olmayan, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarda zaman zaman olabiliyor. Bütün hastalarda mutlaka ateş ve öksürük olacak diye bir şey yok. Hastalar farklı bulgularla karşımıza çıkabiliyor. Çocuklar için ayrı bir kliniğimiz ayrılmış, acilde de yine ayrı takip ediliyor. Onlarda da şüpheli şikayetleri olan hastalar ayrı acil alanlarında ön incelemeden geçiriliyorlar." şeklinde konuştu.

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanlarından Doç. Dr. Talat Kılıç ise servisin işleyişi hakkında genel bilgiler verdi.

Kovid-19'un ateş ve öksürük dışında semptomları da görülebiliyor

Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 02:41 Kaynak: AA

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