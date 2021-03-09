Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor - Son Dakika

Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor

09.03.2021 10:23
Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor, System.String[]

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Kovid-19'un tedavi sürecinde ve sonrasında görülebilen akut böbrek yetersizliğinin, son dönem kronik böbrek yetersizliğinin önemli nedenlerinden biri olduğuna işaret ederek, hastalığın kronik böbrek yetersizliği ve diyaliz hastası sayısında önemli artışa...

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Kovid-19'un tedavi sürecinde ve sonrasında görülebilen akut böbrek yetersizliğinin, son dönem kronik böbrek yetersizliğinin önemli nedenlerinden biri olduğuna işaret ederek, hastalığın kronik böbrek yetersizliği ve diyaliz hastası sayısında önemli artışa neden olabileceğini belirtti.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl mart ayının ikinci perşembe günü çeşitli etkinliklerle ele alınan Dünya Böbrek Günü için vakfın bu yılki gündemi "Kovid-19 ilişkili kronik böbrek yetmezliği" oldu. Kovid-19 salgını sonrası son dönem kronik böbrek yetmezliği artışının endişe verici boyutlara ulaşabileceğine ve alınabilecek önlemlere dikkati çekilmesi amaçlanıyor.

Erk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19'un farklı organlarda sekel bırakabileceğinin dile getirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Vakfımızın nefrologlardan oluşan tıp üyelerinin yaptığı gözlemler ve dünyada yapılan farklı bilimsel çalışmalar, Kovid-19 geçirmiş, akut böbrek hasarı yaşamış kişilerin, pandemi sonrasında diyaliz hastası adayı olabileceğine işaret ediyor. Bazı vakalarda bu durumun böbrek nakline kadar gidebileceğini söyleyebiliriz. Bu ciddi risk tablosundan dolayı tüm sağlıklı bireylerin kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri, maske ve mesafe kurallarına uymaları, bu hastalığa yakalanmamaları konusunda uyarıyoruz. Hiç kimse 'Aman etkisi azaldı, grip gibi 15 gün yatarım hayatıma devam ederim.' demesin."

Hastalığın uzun vadede yaratacağı kronik hastalıkların önlemleri elden bırakmamayı gerektirdiğini belirten Erk, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un tedavi süreci içinde ve sonrasında sıklıkla görülebilen akut böbrek yetersizliği, son dönem kronik böbrek yetersizliğinin önemli nedenlerinden biri. Bu tabloda, hastalığın uzun vadede kronik böbrek yetersizliği ve diyaliz hastası sayısında önemli artışa neden olacağını söyleyebiliriz. Böbrekler üzerine dolaylı olabilecek bu etki, ancak önümüzdeki yıllarda rakamsal verilerle ortaya konulabilecektir."

"Tedavi sonrası düzenli olarak nefroloji uzmanı kontrolü ihmal edilmemeli"

Erk, çalışmalarda, hastaneye yatan her 5 yetişkinden ve her 3 çocuktan birinin akut böbrek yetersizliği yaşadığına değinirken, koruyucu hekimlikle alınacak erken teşhisin hastalıkların yükünü önemli ölçüde azaltacağının altını çizdi.

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, akut böbrek yetersizliği yaşayan hastalarda son dönem kronik böbrek yetersizliği gelişme riskinin, akut böbrek yetersizliği veya kronik böbrek hastalığı olmayan hastalarla karşılaştırıldığında 8 kat daha fazla olduğunu aktaran Erk, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar, yaşadığımız süreçte bireysel korunmanın ve koruyucu hekimliğin ne denli önemli olacağını gösteriyor. Bu sebeple Kovid-19 tedavisi olmuş, akut böbrek yetersizliği yaşamış ve hastanede tedavi görmüş kişilerin, tedavi sonrası düzenli olarak nefroloji uzmanı kontrolünü ihmal etmemeleri ve bu tip hastaların kan basıncı kontrolleri ile ilaç kullanımlarının izlenmesi, halk sağlığı açısından önemlidir."

Türk Böbrek Vakfı, Timur Erk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Trafikte terör estiren 'mahşerin 4 atlası' kıskıvrak yakalandı! Şüpheliler suç makinesi çıktı Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Çiller'den bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini aldırdığı iddiasına yanıt Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu
Yönetimi eleştiren sözleri sonrası Galatasaray Belhanda'yı kadro dışı bırakabilir Yönetimi eleştiren sözleri sonrası Galatasaray Belhanda'yı kadro dışı bırakabilir         
10:23
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Lyon'dan sonra Marsilya da Ersin'e talip oldu, Beşiktaş 10 milyon euro istedi Lyon'dan sonra Marsilya da Ersin'e talip oldu, Beşiktaş 10 milyon euro istedi         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor         
09:33
Fatih Altaylı'dan çarpıcı Ali Koç iddiası: Tüm servetini 1 yılda Fenerbahçe için harcar Fatih Altaylı'dan çarpıcı Ali Koç iddiası: Tüm servetini 1 yılda Fenerbahçe için harcar         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattığı adamın karısıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattığı adamın karısıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi         
08:40
Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti         
08:01
İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı         
07:26
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu         
22:08
Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma         
13:54
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 10:32:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei