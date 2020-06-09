Kovid-19'un etkisiyle Almanya'nın nisan ihracatında rekor düşüş - Son Dakika

Kovid-19'un etkisiyle Almanya'nın nisan ihracatında rekor düşüş

Almanya'nın ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda yüzde 24 azalarak Ağustos 1990'dan bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19'un etkisiyle Almanya'nın nisan ihracatında rekor düşüş, System.String[]

Almanya'nın ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda yüzde 24 azalarak Ağustos 1990'dan bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 15,6'lık düşüş beklentisine karşın yüzde 24 azalarak yaklaşık 75,5 milyar avro oldu.

İhracatta nisan ayındaki azalış, Ağustos 1990'daki serinin başlangıcından bu yana yaşanan en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde ithalat da yüzde 16,5 düşerek 72,3 milyar avroya geriledi.

Nisan 2019'a göre ihracat yüzde 31,1 ve ithalat yüzde 21,6 düştü.

Almanya'da nisan ayı ihracatının 28,2 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 25,2 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Nisan 2019'a göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 34,8, bu ülkelerden yapılan ithalat da yüzde 30,8 düştü.


Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası nisanda 7,7 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Nisan 2019'da 20,6 milyar avro olmuştu.


Çin'den ithalat arttı

Almanya'nın bu yılın ilk 4 ayındaki ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 10,1 azalarak 400,7 milyar avroya, ithalatı da yaklaşık yüzde 7,5 düşüşle 345,4 milyar avroya geriledi.


Ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 3 ayında 55,3 milyar avro oldu.


Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı nisanda 2019'un aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak yaklaşık 7,2 milyar avroya geriledi.

Söz konusu dönemde Kovid-19'un en çok etkilediği ülkelerden Fransa'ya ihracat yüzde 48,3, İtalya'ya yüzde 40,1 ve ABD'ye yüzde 35,8 azaldı. Nisan ayında ülkenin Çin'den ithalatı ise yüzde 10 artarak 9,4 milyar avro olarak gerçekleşti. ABD'den ithalat da yüzde 2,4 artarak 5,9 milyar avroya yükseldi.

İhracat, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19'un etkisiyle Almanya'nın nisan ihracatında rekor düşüş - Son Dakika Ekonomi

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