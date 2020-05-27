Kovid-19'un getirdiği sıkıntılara

Zorlu Holding ana partnerliğinde, imeceLAB ve Yenibirlider Derneği'nin yürütücülüğünde 30 Mayıs'ta başlayacak "mesele sürecinde", Türkiye genelinden liseli ve üniversiteli gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası çok daha acil ve önemli hale gelen "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" konusunu gündeme alacak.



Zorlu Holding açıklamasına göre, holdingin de kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, sosyal, kültürel ve çevresel meselelere kolektif bir şekilde çözüm üretilmesini sağlayan açık sosyal inovasyon laboratuvarı imeceLAB ile yeni bir "mesele sürecini" daha başlattı.

"Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar" temalı mesele süreci için başvurular, imece web sitesinden duyuruldu. Başvurmak isteyen adaylar, ilgili yönlendirme sayfaları aracılığıyla program partnerlerinden ebursum'un web sitesi üzerinden başvuru süreçlerini tamamlıyor.



Türkiye genelinden liseli ve üniversiteli gençlerle birlikte, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın odağa alındığı süreçte, Kovid-19 sonrası çok daha acil ve önemli hale gelen Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam (Health and Wellbeing) gündeme alınacak. Mesele sürecinde EY Türkiye araştırma partneri, ebursum ve İstasyon TEDÜ iletişim ve network partneri, Coronathon Türkiye ve teyit.org bilgi ve içerik partneri, Mindhood, Mentornity ve Tribe dijital platform partneri olarak yer alıyor.



Gençlerin, sürecin bir parçası olmalarının sağlanması amaçlanıyor

Açıklamaya göre, "Bireylerin Dayanıklı ve İyi Olma Hali" ve "Toplumsal Dayanışma ve Komünite Bilinci" gibi alt başlıklarda yer alan konular için Türkiye genelinden gençlerin bir araya gelerek dayanışma içinde çözüm sürecinin bir parçası olmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Gençler mesele sürecinde, sosyal inovasyonun temel prensipleri olan sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik gibi kavramları içselleştirirken, insan odaklı tasarım metodolojisini takip ederek atölyelere katılacak ve uzman mentor ağı desteği ile sosyal fayda odaklı çözüm fikirleri geliştirecekler.



Mesele sürecine katılım için başvuruların imece web sitesi üzerinden alındığı program kapsamında, 31 Mayıs'ta imeceLAB Araştırma Hackathon'u, 3 Haziran'da imeceLAB Tanımlama Atölyesi, 7 Haziran'da imeceLAB Fikir Geliştirme Atölyesi gerçekleştirilecek.



9 Haziran'da yapılacak değerlendirmenin ardından seçilecek takımlar 10 Haziran'da Prototip ve Test Etme aşamasıyla projelerini şekillendirmeye başlayacak. 13 Haziran'da ana partnerlerin de katıldığı bir online proje pazarı gerçekleştirilecek ve mentorlar farklı grupların projelerini değerlendirecek. 14 Haziran'da ise gerçekleştirilecek finalin ardından seçilecek 3 takım birbirinden değerli birçok ödül kazanma fırsatı yakalayacak.