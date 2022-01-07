Üye Girişi
"Kovid-19'un kahramanları"ndan Omicron varyantına karşı aşılanma çağrısı - Son Dakika

"Kovid-19'un kahramanları"ndan Omicron varyantına karşı aşılanma çağrısı

07.01.2022 11:18
"Kovid-19'un kahramanları"ndan Omicron varyantına karşı aşılanma çağrısı

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelelerini sürdüren sağlık çalışanları, Omicron varyantından korunmak için vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını istedi.

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelelerini sürdüren sağlık çalışanları, Omicron varyantından korunmak için vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını istedi.

Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gizem Er, AA muhabirine, bulaşma oranı yüksek olan Omicron varyantına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekibiyle kentteki Kovid-19 hastalarının tedavi ve takibini yaptıklarını belirten Er, 2 yıldır tüm dünyanın bu hastalığı yenebilmek için mücadele verdiğini aktardı. Yeni varyantlardan korunmak için herkesin zamanı gelen aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Er, şöyle konuştu:

"Virüsün gittikçe mutasyona uğraması öngörülüyordu. Omicron mutasyonu daha çok bulaşıcı. Kovid'in dünyada bir milyar kişiyi, Omicron'un ise önümüzdeki 3 ay içinde 3 milyar insanı enfekte edeceği ön görülüyor. O nedenle bu 3 ay ile maske, mesafe ve aşı çok önemli. İnsanların koruyucu olarak aşı olması, mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle genç nesil aşıya karşı ama bunlar da aşı olmalı. Omicron varyantı nedeniyle hastanelerin yoğunluğu ile yoğun bakımlarda yatışların da artacağı ön görülüyor."

"Yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ından fazlası aşısız hastalar"

Yoğun bakımda yatan hasta sayısında artış yaşanmaması için insanların aşılanması gerektiğinin altını çizen Er, yoğun bakımda aşı yaptırmayan genç hastaların bulunduğunu aktardı. Gençleri aşı olmaya davet eden Er, "Aşısız olduklarından akciğerleri çok kötü durumda geliyorlar. Yoğun bakımlık oluyorlar. Yoğun bakımdan çıksalar bile hayatlarının ilerleyen dönemlerinde nelerle karşılaşacaklarını bilemiyoruz. Bu nedenle aşı yapılmalı. Yoğun bakıma yatanların yüzde 90'ından fazlası aşısız hastalar. Buna da dikkati çekmek istiyoruz. Hastaların aşılanması yoğun bakım yatışlarını çok azaltıyor. Bu hastaların hayat kalitesi için de önemli bir durum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a yakalandığını ancak aşı yaptırdığı için öksürük ve gribal semptomlar olmadan atlattığını anlatan Er, "Virüse yakalanan hamilelere çok üzülüyorum. Kovid enfeksiyonu, gebeliğin son 3. ayında çok ağır seyrediyor. Aşısızlarda daha da agresif seyrediyor. Bu hastaları erken sezaryene almak zorunda kalıyoruz. Hamileler herkese göre daha çok dikkat etmeli. Anne ve bebek kayıplarını önlemek için bu gerekli." dedi.

"Hastalarımızın tedavileri için elimizden geleni yapıyoruz"

Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli hemşire Serkan Dündar ise aşılamadan dolayı yoğun bakımda yatan hasta sayısında azalmaların yaşandığını belirtti. Bu durumun rehavete yol açmaması gerektiğini aktaran Dündar, şöyle konuştu:

"Şu anda yeni varyant olan Omicron çağrısı yapılıyor. Onun için insanların hatırlatma dozlarını ve geçmiş aşılarını yaptırması gerekiyor. Omicron varyantının daha hızlı bulaş gösterdiği uzmanlar tarafından açıklanıyor. Yoğun bakıma gelen hastalarımızın tedavileri için elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki tedavileri pozitif yönde olanlar servise taburcu ediliyor. Doktorlarımızın belirlediği tedavileri zamanında yaparak hastalarımızın daha iyi duruma gelmeleri için çaba gösteriyoruz. Bu duruma düşmemek için herkesin aşısını yaptırması gerekiyor. Hastalıktan kurtulmanın en önemli silahı aşı yaptırmak."

YORUMLAR
500

Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kovid-19'un kahramanları'ndan Omicron varyantına karşı aşılanma çağrısı - Son Dakika


188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı         
11:45
İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi         
11:39
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:45 188 yıllık pideci ekonomik krize dayanamadı
11:39 İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, Fenerbahçeye'ye "Geri alın" dedi
11:38 Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var
11:31 Merkez Bankası son müdahalede 2,12 milyar dolar sattı! Toplam rakam 7,2 milyar dolara çıktı
11:22 Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık
11:21 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:50:12. #1.12#
SON DAKİKA: "Kovid-19'un kahramanları"ndan Omicron varyantına karşı aşılanma çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement