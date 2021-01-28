Kovid-19'un kökenlerini araştıracak DSÖ ekibi Vuhan'da karantinadan çıktı - Son Dakika

Kovid-19'un kökenlerini araştıracak DSÖ ekibi Vuhan'da karantinadan çıktı

28.01.2021 10:35
Kovid-19'un kökenlerini araştıracak DSÖ ekibi Vuhan'da karantinadan çıktı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin karantinadan çıktığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin karantinadan çıktığı bildirildi.

Çin'e gelmelerinin ardından 14 günlük karantinaya alınan ekip, öğleden sonra Vuhan'daki otellerinden dışarı çıkıp bir otobüse binerken görüldü.

Ekibin, Kovid-19'un kökenlerini araştırmak için Vuhan'da saha çalışması yapması planlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Vuhan'a gelen 13 kişilik heyetle ilgili basına yaptığı açıklamada, karantinadan çıktıktan sonra araştırmacıların Kovid-19'un kökenlerini araştırırken, Çinli bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğini, Çinli uzmanların iş birliği sürecinde DSÖ heyetine destek ve kolaylık sağlayacağını bildirmişti.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyetin, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılar yapacağı açıklanmıştı.

DSÖ heyeti, ocak ayı başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Dışişleri Bakanlığı, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'un kökenlerini araştıracak DSÖ ekibi Vuhan'da karantinadan çıktı - Son Dakika


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