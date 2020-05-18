Kovid-19'un sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" olarak tanımlanması talebi - Son Dakika

Kovid-19'un sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" olarak tanımlanması talebi

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Kovid-19'un sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" olarak tanımlanmasını talep etti.

Kovid-19'un sağlık çalışanları için

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Kovid-19'un sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" olarak tanımlanmasını talep etti.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisinin ortaya çıkma şekli, yayılımı, bulaş hızı ve bilinmezliğiyle dünya genelinde aylardır infiale yol açtığını, günlük hayatta alışılan yaşam şeklini derinden sarsan bu durumun da virüsle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için büyük tehdit olduğunu ve kayıpları beraberinde getirdiğini anlattı.

Sağlık çalışanları ile sağlık hizmet sunucularının içinde bulunduğu pandemi sürecinin, kamuoyu tarafından da "risk grubu" olarak kabul ve destek gördüğünü belirten Özer, şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın 29 Nisan tarihinde açıkladığı rakama göre Türkiye'de 7 bin 428 sağlık çalışanının testi pozitif çıkmıştır. Tabip Odası'nın 4 Mayıs'ta hazırladığı rapora göre ise sadece İstanbul'da koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı 4 bin 500'ün üzerindedir.

Tüm dünyada sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti sunucuları için ortaya çıkan risk tablosu karşısında Sağlık Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 konulu 2020'ye 12 sayılı genelgesini 7 Mayıs 2020 tarihinde yayımlamış ve genelgede, 'Koronavirus hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğu, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından değil, 5510 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan ve iş göremezliğe neden olan hastalık kapsamında provizyon alınması ve buna göre işlem yapılması gerektiğini' bildirmiştir. Buna göre, sağlık çalışanları açısından da bu durumun meslek hastalığı olmadığını, bu bildiri ile birlikte sağlık çalışanlarının hastalık ve ölümü halinde gerek kendileri gerekse ailesinin ve mirasçılarının herhangi bir hak talep etmesinin önünü kesmiştir."

Özer, Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada sağlık çalışanları ve sağlık hizmet sektörü çalışanlarının salgından en fazla etkilenen grup olduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sağlık çalışanlarının tüm hastalar arasında koronavirüse yakalanma oranının yüzde 6,5 olduğunu bildirdiğini aktardı.

"İtalya ve Fransa'da Kovid-19 enfeksiyonları meslek hastalığı olarak sayılmıştır"

Dünya Sağlık Örgütünün hazırladığı rehbere işaret eden Özer, şu bilgileri paylaştı:

"Kovid-19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanmasının sağlık çalışanlarının hakları olduğunu, böyle bir durumun mesleki maruz kalma sayılacağı ve sonucunda hastanın meslek hastalığı olarak değerlendirileceğini açıklanmıştır. Salgının kendisini en fazla hissettirdiği İtalya ve Fransa'da Kovid-19 enfeksiyonları meslek hastalığı olarak sayılmıştır. Belçika, Güney Afrika, Kanada, Malezya gibi ülkelerde meslek hastalığı saymış ve yapılacak işlemleri detaylandırmıştır. ABD'de ise koronavirüs hastalığının iş ile ilişkili olduğu kabul edilmiştir."

Özer, SGK'nın ilgili genelgesinin sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti sunucuları için kabul edilemeyeceğini ifade ederek, sahadan ve meslektaşlarından aldıkları bilgiler ışığında sürecin, örneklerde belirtilen ülkeler gibi ilerlemesi ve kabul görmesi gerektiğini kaydetti.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer, şu görüşlere yer verdi:

"SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kovid-19 konulu 2020'ye 12 sayılı genelgesi iptal edilmeli ve Kovid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalıkları listesine eklenmelidir. AHESEN olarak söz konusu süreç ile ilgili hukuki çalışmalarımız başlamıştır. Toplum sağlığı adına ve pandemiyi sonlandırana kadar asla kendimizi düşünmeden virüsle savaşmaya devam etmekle birlikte özlük haklarımızdan da ödün vermeyeceğiz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın da toplum sağlığı için savaşan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını korumaya yönelik çabaları destekleyeceğine inanıyor ve bu konuda devletimizin gerekli girişimi yaparak Kovid-19'u meslek hastalığı olarak tanımlamasını istiyoruz."

Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'un sağlık çalışanları için 'meslek hastalığı' olarak tanımlanması talebi - Son Dakika

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