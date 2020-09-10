Kovid-19'un sanayiye etkisi uluslararası etkinlikle masaya yatırılacak - Son Dakika

Kovid-19'un sanayiye etkisi uluslararası etkinlikle masaya yatırılacak

OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yamaguchi Üniversitesi ve Ulusal San Martin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları (SEPIP) Konferansı, 13-15 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

Kovid-19'un sanayiye etkisi uluslararası etkinlikle masaya yatırılacak, System.String[]

OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yamaguchi Üniversitesi ve Ulusal San Martin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları (SEPIP) Konferansı, 13-15 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, konferans, OSTİM Teknik Üniversitesi yerleşkesinde ve online platform üzerinden gerçekleştirilecek.

Çeşitli oturumlar ve akademik makale sunumlarının yer alacağı organizasyonun ana teması "Kovid-19 Pandemisinden Sonra Sanayinin Görünümü ve Politikalar" olarak belirlendi. Alt temalar arasında Kovid-19'un dünya ekonomisi üzerindeki etkisi, ulusal ve bölgesel sanayi politikalarının rolü, girişimcilik, yenilikçilik ve sanayi politikaları alanlarında akademisyenler ve iş insanlarının gerçek hayattaki deneyimlerini sunması, ekonomik kalkınmaya yönelik fiziki altyapı planlaması, sanayi politikaları ve kümelenme politikaları gibi yeni yaklaşımların değerlendirilmesi olacak.

Dünyanın önde gelen uzmanları yer alacak

Planlamaya göre, SEPIP 2020 Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin açılış konuşmasıyla başlayacak, profesyonel iş insanlarının ve akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlar ve akademik sunumlarla devam edecek.

Konuşmacılar arasında Parma Üniversitesinden Prof. Dr. Franco Mosconi, Ulusal San Martin Üniversitesinden Prof. Dr. Gabriel Bezchinsky ve Prof. Dr. Guillermo Rozenwurcel, Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Christopher Newport Üniversitesinden Prof. Dr. Travis Taylor gibi önde gelen iktisatçılar ile IBM CTO'su Dr. Ben Amaba, Stanley Black&Decker Direktörü Eren Yılmaz gibi iş dünyasından profesyonel isimler yer alacak.

SEPIP 2020 Konferans programı ve konferansına ilişkin detaylı bilgiye "sepip.org" ve "sepip2020.ostimteknik.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Konferans, Ankara, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'un sanayiye etkisi uluslararası etkinlikle masaya yatırılacak - Son Dakika

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