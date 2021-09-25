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Kovid-19'un son varyantları gebelerde daha ağır seyrediyor - Son Dakika

Kovid-19'un son varyantları gebelerde daha ağır seyrediyor

25.09.2021 11:11
Kovid-19'un son varyantları gebelerde daha ağır seyrediyor, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) son varyantının gebelerde daha ağır seyrettiğini belirterek hamilelikte kilo alımına dikkat edilmesi, yeterli doz aşıların yaptırılması...

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) son varyantının gebelerde daha ağır seyrettiğini belirterek hamilelikte kilo alımına dikkat edilmesi, yeterli doz aşıların yaptırılması gerektiğini bildirdi.

Mendilcioğlu, AA muhabirine, gebelerin son varyanttan çok etkilendiğini söyledi.

"Son varyant gebelerde gerçekten ağır etkiler yarattı. Yatan gebe hasta sayısı arttı, maalesef ağır seyrediyor ve kayıplar da biraz daha fazla oldu." diyen Mendilcioğlu, gebelerde Kovid-19 tedavisinin biraz farklı olduğunu, normalde kullanılan bazı ilaçları hamilelerde kullanamadıklarını dile getirdi.

Bu açıdan gebelerde takip ve destek tedavisinin önemli olduğunu vurgulayan Mendilcioğlu, hamileliğin de yarattığı bazı etkilerin bu kadınları zora soktuğunu aktardı.

Gebelerin aynı yaştaki gebe olmayan kadınlara göre hastalığı daha ağır geçirdiğini ve yoğun bakıma girme riskinin daha fazla olduğunu anlatan Mendilcioğlu şunları kaydetti:

"Entübe etmek zorunda kaldığımız gebeler oluyor. O açıdan gebe kadınların çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Genelde entübe etmek doğum endikasyonu değildir. Gebeliğin haftasına ve bebeğin durumuna göre bebeği doğurtup entübe ediyoruz. Doğum için şartlar uygun değilse bebek anne karnındayken de entübe edilebiliyor. Anne gibi bebeği de korumak entübasyonda ekstra çaba gerektiriyor. Burada bebeğe en az zarar verecek ilaçların kullanımı önemli."

Mendilcioğlu, gebelerin aşılarını yaptırmış olsa dahi sosyal mesafe, hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat etmesi, dengeli beslenmesi ve egzersiz yapması gerektiğini belirtti.

"Sütte oluşan antikorlar da bebeği koruyor"

Yüksek tansiyon, şeker, sigara kullanmanın da hastalığın seyrini ağırlaştırdığını anlatan Mendilcioğlu, "Gebelikte kilo alımına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gebelikte alınan aşırı kilolar Kovid-19 için de risk yaratıyor, koronavirüsün gebelerde daha ağır seyretmesine neden oluyor." diye konuştu.

Aşının gebelerde şu ana kadar bir sorun oluşturmadığına değinen Mendilcioğlu şöyle devam etti:

"Tüm gebelik boyunca ve emzirme döneminde aşılar yaptırılabiliyor. Bununla ilgili bir sorun görülmedi. Gebeliğin her ayında aşı yaptırılabilir. Başta gebeliğin ilk üç ayında bebeğin organları geliştiği için çekince yaratmıştı ama hastalığın riskini düşündüğünüzde gebeliğin ilk üç ayında da aşı olunması öneriliyor. Gebelik döneminde aşı olan kadınların bebeklerinde sakatlık ya da hastalığa rastlanmadı. Aşılar, bebeğe fayda sağlıyor. Annede oluşan antikorlar bebeğe geçip doğduktan bir süre sonra korumaya devam ediyor. Emzirme döneminde de aşı olunduğunda sütte oluşan antikorlar bebeği koruyor."

Mendilcioğlu, salgındaki son dalganın gebelerde kayıp oranlarında artışa neden olduğunu, yenidoğanlarda da Kovid-19 vakalarına rastlanabildiğini sözlerine ekledi.

Akdeniz Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Gebelik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'un son varyantları gebelerde daha ağır seyrediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19'un son varyantları gebelerde daha ağır seyrediyor - Son Dakika
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