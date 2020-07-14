Kovid-19'un Tunus Hava Yollarına maliyeti 142 milyon dolar - Son Dakika

Kovid-19'un Tunus Hava Yollarına maliyeti 142 milyon dolar

Tunus Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Enver Maruf, Tunus Hava Yollarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 142 milyon dolarlık zarar ettiğini ve eski faaliyet düzeyine ancak 2023'te ulaşabileceğini söyledi.

Tunus Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Enver Maruf, Tunus Hava Yollarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 142 milyon dolarlık zarar ettiğini ve eski faaliyet düzeyine ancak 2023'te ulaşabileceğini söyledi.

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Maruf, mecliste yaptığı konuşmada, ulaşım sektörünün hem Tunus'ta hem de dünyada Kovid-19'dan olumsuz etkilendiğini belirtti.

"Tunus Hava Yolları, Kovid-19 nedeniyle uçakların bakımıyla alakalı ikincil zararların yanı sıra kaynaklarından yaklaşık 400 milyon dinarlık (142 milyon dolar) zarar etti." diyen Maruf, şirketin, 15 Mart'tan 26 Haziran'a kadar uçuşları askıya aldığını ifade etti.

Bu süreçte sadece diğer ülkelerden yapılan tahliyeler ile Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda bazı ticari amaçlı uçuşların gerçekleştirildiğini aktaran Maruf, Tunus Hava Yolları'nın 2019'daki faaliyet düzeyine ancak 2013'te geleceğine işaret etti.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 02:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'un Tunus Hava Yollarına maliyeti 142 milyon dolar - Son Dakika
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