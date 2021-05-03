Kovid-19'un vurduğu Hindistan'da mart ayında en az 7 milyon kişi daha işsiz kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vurduğu Hindistan'da mart ayında en az 7 milyon kişinin daha işsiz kaldığı bildirildi.

Hindistan Ekonomisi İzleme Merkezinin (CMIE) verilerine göre, Hindistan'da şubatta yüzde 6,5 olan işsizlik oranı martta yüzde 7,97'ye çıktı.

Ekonomiyi durma noktasına getiren Kovid-19 yasakları nedeniyle işsizliğin arttığı ülkede yalnızca martta işsiz ordusuna en az 7 milyon kişi daha katıldı.

Uzmanlar, Kovid-19 vakalarının zirveleri gördüğü Hindistan'da kısıtlamalar ve yasaklar nedeniyle salgının mayıs ayında da ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini sürdüreceğini ifade ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, salgının yönetimine dair eleştirilerin odağı olurken, Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) dün tamamlanan Batı Bengal eyaletindeki seçimlerde kesinleşmemiş sonuçlara göre seçimi kaybettiği kaydediliyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 368 bin 147 yeni Kovid-19 vakasının saptanmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 925 bin 604'e yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 417 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 218 bin 959'a yükseldi. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 413 bin 642'ye çıktı.