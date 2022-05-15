Kovid-19'un Vurduğu Shanghai'da İşletmeler Kademeli Olarak Açılıyor - Son Dakika

SHANGHAİ, 15 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai Belediye Başkan Yardımcısı Chen Tong Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'a karşı haftalardır kapalı yönetim uygulamasının sürdüğü Çin'in finans merkezi Shanghai'da, Pazartesi gününden itibaren alışveriş merkezleri, meyve sebze pazarları ve kuaförler gibi işletmelerin kademeli olarak yeniden açılacağını duyurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Chen, şehir yönetiminin günlük ihtiyaçların tedarikinin sağlanması için satış yerlerinin açılmasını ve personelin geri dönüşünü güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Chen; alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, süpermarketler, bakkallar ve eczaneler gibi ticari işletmelerin kademeli olarak ve düzenli bir şekilde faaliyetlerine devam edeceğini, meyve sebze pazarları ile kuaför salonlarının ise kademeli olarak sınırlı kapasiteyle yeniden çalışmaya başlayacağını belirtti. Chen, metropolde faaliyet gösteren söz konusu ticari işletme sayısının, 1.400'ün altına düştüğünü hatırlattı ve sayının bu en düşük seviyeden 10.625'e çıktığını, günlük teslim edilen siparişlerin de 5 milyona ulaştığını söyledi. Shanghai'da Cumartesi günü yerel kaynaklı 166 teyitli Kovid-19 vakası ve 1.203 yerel asemptomatik vaka bildirildi.