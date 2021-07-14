Kovid-19'un yayıldığı Myanmar'da gerekli tıbbi malzemeler tedarik edilemiyor - Son Dakika

KUALA Myanmar'da son haftalarda giderek artan Kovid-19 vakaları karşısında, salgınla mücadele için hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin ülkeye girişinin zorlaştığı belirtildi.

Myanmar Now sitesine açıklama yapan ithalat ve ihracat firması direktörü Zaw Min, Çin'in Kovid-19 nedeniyle 8 Temmuz'dan bu yana Myanmar ile sınırlarını kapatmasının ardından, Çin'den ülkeye tıbbi malzeme getiremediklerini belirtti.

Myanmar ile Çin arasındaki kara yolu ticaretinin önemli noktalarından biri olan ülkenin doğusundaki Şan eyaletine bağlı Muse Sınır Kapısı'nın bir haftadan fazladır kapalı olduğunu belirten Min, şimdiye kadar Myanmar'a getirilen yüz maskesi, eldiven ve koruyucu elbise gibi tıbbi ihtiyaçların bu rota üzerinden geldiğini kaydetti.

Çin'in sınırları kapatmasının ardından ithalatçıların Tayland sınırına yöneldiğini belirten Min, "Çoğu Taylandlı firma artık Myanmar'a yüz maskesi satmıyor. Bunun yanı sıra oksijen tüpü ve benzeri tıbbi malzemelerin fiyatını artırdılar. Gümrük işlemlerini de zorlaştırmaya başladılar." dedi.

Myanmar'daki hastanelerde oksijen tüpü ihtiyacının artması üzerine askeri yönetim, oksijen tüplerinin lisans olmadan ithal edilmesine izin verdiklerini açıklamıştı.

Myanmar'da Kovid-19 salgını

Son 24 saatte 4 bin 47 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da toplam vaka sayısı 201 bin 274'e yükseldi.

Bugün 109 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam can kayıpları 4 bin 36 oldu.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı sivil itaatsizlik eylemleri, Kovid-19 testlerini ve aşılamayı sekteye uğratıyor.

Sağlık gönüllüleri, askeri yönetimin birçok bölgede Kovid-19'dan ölenlerin sayısını eksik açıkladığını öne sürüyor.

Ülke genelinde Myanmar ordusu ve darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar, Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırıyor.

Başta Yangon, Mandalay ve Kale gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Bir aydır günlük vaka artış oranlarının yükseldiği ülkede, 28 Haziran'dan bu yana günlük vaka artışları 4 haneli rakamlarda seyrediyor.