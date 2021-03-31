Kovid-19 Ürdün'de 111, Irak'ta 37 can daha aldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 111, Irak'ta 37 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 111 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 570 yeni vaka tespit edildiği, 9 bin 192 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 858'e, vaka sayısının da 611 bin 577'ye yükseldiği, 513 bin 144 kişinin ise iyileştiği ifade edilen açıklamada, ülkede salgının başından bu yana günlük en yüksek ölü sayısının kaydedildiği aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 37 kişinin vefat ettiği, 6 bin 664 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 210 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 323'e, vaka sayısının 850 bin 924'e, iyileşenlerin sayısının da 759 bin 560'a ulaştığı kaydedildi.