Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara "tedbirleri gevşetmeyin" uyarısı - Son Dakika

Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara "tedbirleri gevşetmeyin" uyarısı

27.05.2021 16:37
Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, her 100 bin kişide en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen kentte, vatandaşlara tedbirleri gevşetmemeleri uyarısında bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, her 100 bin kişide en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen kentte, vatandaşlara tedbirleri gevşetmemeleri uyarısında bulundu.

Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İskender Türkmen Caddesi'nde gerçekleştirilen denetime katıldı, esnaf ve vatandaşlara kurallara uydukları için teşekkür etti.

Denetimin ardından Vali Yılmaz, gazetecilere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 25 Mayıs'ta, Osmaniye'yi her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen il olarak açıkladığını anımsattı.

Yılmaz, kentteki vaka sayısının 100 binde 15,68'e gerilediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak salgınla mücadele sürecek. Vaka sayısının 100 binde 15,68'e gerilemesi bizi çok mutlu etti. Bu başarı, bütün Osmaniyeli hemşerilerimindir. Bu başarıyı sağladık, devam ettirmek de bizim elimizde. İnanıyorum ki bu motivasyonla, hemşerilerimizle kararlı bir şekilde bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Osmaniyelileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum ama unutmamalıyız ki tedbirleri asla gevşetmememiz gerekiyor. Koronavirüs, ilimizde ve ülkemizde bitene kadar mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi hep birlikte başarıyoruz, inşallah en iyi şekilde de sonuçlandıracağız. Buna yürekten inanıyorum."

Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara tedbirleri gevşetmeyin uyarısı
Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara tedbirleri gevşetmeyin uyarısı
Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara tedbirleri gevşetmeyin uyarısı
Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara tedbirleri gevşetmeyin uyarısı

Erdinç Yılmaz, Koronavirüs, İskender, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara 'tedbirleri gevşetmeyin' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Son Dakika Haberleri
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
16:23 Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti
16:21 Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi
16:21 Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu
16:17 Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı
16:12 Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu
16:01 Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek
15:46 Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti
15:37 Olay yaratacak iddia: Türkiye'de Çin aşısı yaptıranlar Hacca gidemeyecek
Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi         
16:51
Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı         
16:48
Araştırma Uzmanı Sesli, Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi         
16:22
Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı         
16:18
Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek         
16:02
Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı         
15:52
Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı merkezden 4 bilgisayar çalındı         
15:47
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı         
14:46
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 16:57:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara "tedbirleri gevşetmeyin" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement