Kovid-19 vaka sayıları düşen Gölcük'te Kaymakam Karabulut'tan vatandaşlara teşekkür - Son Dakika

İlçe genelinde vaka sayılarında azalış gerçekleştiğini belirten Karabulut, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlere göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı tüm vatandaşlarımıza,esnafımıza, kamu kurum ve kuruluş çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Karabulut, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca 1-7 Haziran tarihlerinde yayınlanan Kovid-19 verilerinde Gölcük'te 100 bin kişide 28 vaka tespit edildiğini anımsattı.

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