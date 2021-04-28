Kovid-19 vaka sayıları yüksek ülkelerden Gazze'ye gelenlere zorunlu karantina uygulanacak - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayıları yüksek ülkelerden Gazze'ye gelenlere zorunlu karantina uygulanacak

28.04.2021 02:43
Kovid-19 vaka sayıları yüksek ülkelerden Gazze'ye gelenlere zorunlu karantina uygulanacak, System.String[]

Gazze'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında, bazı ülkelerden gelenler için zorunlu karantina şartı getirildi.

Gazze'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında, bazı ülkelerden gelenler için zorunlu karantina şartı getirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, "Gazze Şeridi'ne, vaka sayıları yüksek olan Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerden giriş yapanlara zorunlu karantina uygulanacak." dedi.

Perşembe günü yürürlüğe konulan ve akşam ezanı ile sabah namazı arasında tam kapanmayı öngören uygulamayı hatırlatan Bezm, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan önlemlerin bir hafta daha uzatıldığını söyledi.

Gazze'de, mart başından bu yana, Kovid-19 vaka sayılarında artış gözlenmeye başlanmış ve günlük 1500'den fazla olan vaka sayıları nedeniyle ek tedbirler alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Bangladeş, India, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 vaka sayıları yüksek ülkelerden Gazze'ye gelenlere zorunlu karantina uygulanacak - Son Dakika


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