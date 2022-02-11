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Son dakika haberi! Kovid-19 vaka sayıları yükselen Trakya'da aşı yaptıranların sayısı artıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Kovid-19 vaka sayıları yükselen Trakya'da aşı yaptıranların sayısı artıyor

11.02.2022 12:01

Son dakika haberine göre Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, vatandaşlar hastalıktan korunmak için aşılarını yaptırmayı sürdürüyor.

Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, vatandaşlar hastalıktan korunmak için aşılarını yaptırmayı sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 92,70, ikinci doz ortalaması yüzde 84,72 olarak kayda geçti.

Buna göre, ikinci doz açısından aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 86,6 ile Kırklareli beşinci sırada. Tekirdağ yüzde 84,8 ve Edirne yüzde 84,4 ile Türkiye ortalamasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir 1214,42 ile Kırklareli oldu. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaşlara tercihlerine göre, yerli aşı TURKOVAC ile diğer aşılar uygulanıyor.

Kentte vatandaşların TURKOVAC'a yoğun ilgi gösterdikleri gözlendi.

Aşı olan vatandaşlardan Özgür Özaydın, kentte vakaların hızla arttığını anlatarak, bu nedenle herkesin kendisini koruması ve aşı olması gerektiğini söyledi. Özaydın, aşı olduğu için kendini daha güvende hissettiğini kaydetti. Kurallara uyulmadığı için vakaların arttığını ifade eden Özaydın, "Hiç kimse bu salgını hafife almasın. Lütfen herkes aşısını olsun." dedi.

68 yaşındaki Remzi Göknar ise beşinci doz aşısını TURKOVAC olduğunu söyledi. Yerli olduğu için TURKOVAC'ı tercih ettiğini anlatan Göknar, tüm vatandaşların uzmanların uyarılarını dikkate almasını istedi.

Edirne

Edirne'de de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine randevusunu alarak gelen vatandaşlar aşı olmayı sürdürüyor.

Vatandaşlardan 72 yaşındaki Şükran Barış, dördüncü doz aşısını olduğunu belirterek, "Herkes aşı olsun, aksatmasın aşı olmayı. Aşı olsak da maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini bırakmadık. Fazla kalabalık yerlere gitmiyoruz, maskemizi takıyoruz, el ve yüz temizliğine dikkat ediyoruz." dedi.

74 yaşındaki Yusuf Barış ise insanlığın aşı olarak salgını yenebileceğini ifade etti.

Aşı olmayanların bir an önce aşılarını olması gerektiğini belirten Barış, "Sağlıklı kalmak istiyorlarsa aşı olmalılar. Sadece kendimizi değil, herkesi düşünmeliyiz. Aşı olsalar da maskeyi çıkarmasınlar. Dışarıda çok gezmedik, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durduk. Alışveriş yaparken eldiven kullandık. Mümkün olduğu kadar tüm kurallara uyduk." diye konuştu.

Tekirdağ'da da hastanelerde de randevularını alan vatandaşlar aşısını oluyor.

Son dakika haberi! Kovid-19 vaka sayıları yükselen Trakya'da aşı yaptıranların sayısı artıyor
Son dakika haberi! Kovid-19 vaka sayıları yükselen Trakya'da aşı yaptıranların sayısı artıyor
Son dakika haberi! Kovid-19 vaka sayıları yükselen Trakya'da aşı yaptıranların sayısı artıyor

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Kırklareli, TURKOVAC, Tekirdağ, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kovid-19 vaka sayıları yükselen Trakya'da aşı yaptıranların sayısı artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kovid-19 vaka sayıları yükselen Trakya'da aşı yaptıranların sayısı artıyor - Son Dakika
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