Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Trakya'da denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar ve masaj salonları denetlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık vaka artışında en yüksek 5 il arasında gösterdiği Edirne'de ekipler, iş yerlerini denetlerken, vatandaşları HES kodu, maske, mesafe, hijyen konularında uyardı.

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda bilgilendiriyor.

Kentte güzellik salonu işleten Yasemin Şahin, işletme sahibi olarak kurallara titizlikle uyduklarını belirterek, "Bence bu denetimler çok faydalı oluyor. Herkesin salgın tedbirlerine uymasıyla salgının biteceğine inanıyoruz. İnşallah normal günlerimize döneriz." dedi.