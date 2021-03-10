Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Trakya'da denetimler sürüyor - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Trakya'da denetimler sürüyor

10.03.2021 13:37
Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Trakya'da denetimler sürüyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetimler artırıldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetimler artırıldı.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Edirne ile "yüksek riskli" illerden Kırklareli ve Tekirdağ'da ekipler, iş yerlerini denetlerken, vatandaşları HES kodu, maske, mesafe, hijyen konularında uyardı.

Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tedbirler uygulamaya alındı.

Kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile buralara açılan ara yollar, kontrollü geçiş için bariyerlerle kapatıldı.

Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları caddelere HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra alıyor. Caddedeki yoğunluğun azaltılması amacıyla da 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde girişlere izin veriliyor.

Özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu Keşan ve İpsala ilçelerinde de ek tedbirlerin alınmasına devam ediliyor. Enez Kaymakamlığı gönüllü karantina çağrısında bulunurken, İpsala Kaymakamlığı da kurallara uymayanların ihbar edileceği WhatsApp hattı kurdu.

Esnaf Gürkan Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HES kodu ve kalabalık caddelerde metrekare uygulamasından memnun olduğunu belirterek, "Kırmızı kategorideki rengimizi bir an önce maviye çevirmek istiyoruz. Esnafımız zor zamanlar geçiriyor, onlara da yardımcı olmak için halkımızın duyarlı olması gerekiyor. Tedbirleri daha sıkı uygulamalıyız." dedi.

Esnaf Erkan Ersöz de tedbirleri titizlikle uyguladıklarını belirterek, "Daha güzel günlere erişmemiz için sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Tarihi kent Edirne'nin yurt içi ve dışından çok sayıda turist çektiğini anlatan Ersöz, salgınsız günlerde turistleri ağırlamaya devam etmek istediklerini kaydetti.

Kırklareli

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentteki işletmeleri denetleyerek, tedbirler konusunda esnafı bilgilendiriyor.

Ganyan bayi işletmecisi Göksel Keser, "Dinamik Denetim Süreci"nden memnun olduklarını söyledi.

Vaka sayılarının artışından endişe duyduklarını belirten Keser, herkesin üzerine düşen sorumlulukla tedbirlere uymasını istedi.

Oyun salonu işletmecisi Gökhan Akbaş ise yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul ettiklerini anlattı.

İşletmelerini yeniden kapatmamak için çaba harcadıklarını dile getiren Akbaş, "Vakaların artışı bizi endişelendiriyor. Kapatma korkusu oluyor. Kapatma döneminde de kiralarımızı ödüyoruz. Tekrar kapatma olursa dükkanı tamamen kapatacağız gibi gözüküyor açıkçası." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da ekipler, salgın tedbirleri kapsamında ganyan, ı·ddaa ve milli piyango bayilerinde denetimlerini sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda bilgilendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridi ve kentin işlek noktalarında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kırklareli, HES kodu, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Trakya'da denetimler sürüyor - Son Dakika


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