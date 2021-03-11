Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Trakya'da denetimler sürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetimler sürüyor.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Edirne ile "yüksek riskli" illerden Kırklareli ve Tekirdağ'da ekipler, iş yerlerini denetlerken vatandaşları HES kodu, maske, mesafe, hijyen konularında uyardı.

Edirne'de bariyerlerle kısıtlanan kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile buralara açılan ara yollarda kontrollü geçişler devam ediyor.

Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra caddelere alıyor. Ayrıca ekip araçlarından da gün boyunca vatandaşları tedbirler konusunda uyaran anonslar yapılıyor.

Kırklareli

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentteki camiler, mescitler, sokak ve caddelerde denetimlerini gerçekleştiriyor.

İstasyon Caddesi'nde maske ve mesafe denetiminde bulunan ekipler tedbirler konusunda bilgilendirme yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kent girişlerinde HES kodu sorgulamalarını sürdürüyor. HES kodu olmayanların kente girişlerine izin verilmiyor.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da da ekipler, salgın tedbirleri kapsamında camiler, mescitler, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ederek tedbirler konusunda bilgilendirmede bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridi ve kentin işlek noktalarında insanlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor.