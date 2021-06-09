Kovid-19 vaka sayılarının azaldığı Trakya'da vatandaşlar rehavetten uzak durulmasını istiyor - Son Dakika

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Edirne, risk haritasında Aydın ve Mersin gibi mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı. Edirne böylelikle "düşük riskli iller" kategorisinde yer alan 6 ilden biri oldu.

İlde geçen hafta her 100 bin kişide 29,43 olan vaka sayısı 13,69'a geriledi.

-"Rehavete kapılmayalım"

Vatandaşlardan Nevzat Afyon, AA muhabirine, 2 ay öncesine kadar yoğun vaka sayısıyla dikkati çeken Edirne'de tedbirlere uyumla güzel bir noktaya gelindiğini söyledi.

Ancak bu durumu korumanın daha önemli olduğuna dikkati çeken Afyon, "Daha da dikkatli olmamız lazım. En azından kışa doğru yaz sonu vaka sayılarının daha da düşeceğini düşünüyorum. Herkesin duyarlı olması ve dikkat etmesi lazım, aşılarını zamanında olması lazım. Aşıların çok faydası var, bu bir gerçek. Maske kullanmaya devam edeceğiz. Avrupa'da maskeleri attılar tamam ama bence benim kanaatimce maskeleri biraz daha kullanacağız aşılar tam olarak tamamı yapıldığı zamana kadar maske kullanılmalıdır." diye konuştu.

Esnaf Gökhan İlgiç de vaka sayılarının düşmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Bu olumlu gidişi olumsuza çevirmemek için kurallara tam uyumdan vazgeçilmemesi gerektiğine inandığını belirten İlgiç, vaka sayılarını daha da düşürmek için topyekun mücadeleyi sürdüreceklerini anlattı.

Kerem Ata Bayraktar da Edirne Valiliği koordinesinde alınan tedbirler ve denetimlerin işe yaradığını ifade etti.

-Kırklareli ve Tekirdağ'daki durum

Turuncu kategoride yer alan Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 78,51 olan vaka sayısı 50,51'e düştü.

Bu hafta "yüksek riskli iller kategorisinden" "orta riskli iller" kategorisine geçen Tekirdağ'da geçen hafta 58,92 olan vaka sayısı 49,57'e geriledi.

Geçen haftaya kıyasla her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre Edirne'de yüzde 53, Kırklareli'nde yüzde 35, Tekirdağ'da ise yüzde 15 oranında vaka düşüşleri gerçekleşti.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından bu yana azalma devam ediyor.