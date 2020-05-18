Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 279 artarak 55 bin 559'a ulaşırken, ülkede okullar kademeli olarak eğitime dönmeye başladı.

Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı, System.String[]

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 279 artarak 55 bin 559'a ulaşırken, ülkede okullar kademeli olarak eğitime dönmeye başladı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 43 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 27 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 3 azalarak 342 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 279 artarak 55 bin 559'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 80'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Hemşirelik eğitim

Belçika Sağlık ve Göç Politikaları Bakanı Maggie de Block ise ülkedeki yetersiz hemşire sayısına çare bulmak için yeni bir öneri ortaya koydu.

De Block, "Her akşam sağlık çalışanlarını alkışlamamız yeterli değil. Ülkemizde hemşirelik bölümünde yaklaşık 5 bin kişilik bir eksiğimiz var. Bunun için bir eğitim programı öneriyorum." açıklamasında bulundu.

Kovid-19 döneminde işinden olan kişilerin bu eğitimi alabileceği ve bu süreçte söz konusu kişilere ödeme yapılacağını aktaran de Block, sektördeki iş gücü eksikliğini bir an önce gidermek istediklerini ifade etti.

Belçika'da okullar kademeli olarak eğitime döndü

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin aldığı yeni kararlara göre, ülkedeki bazı okullar bugün sıkı tedbirler altında ve kademeli olarak tekrar eğitime başladı.

Altyapı yetersizliği nedeniyle bazı okullar kısıtlı sayıda ve belirli saatlerde tek sınıflarla eğitime dönerken, diğerleri kapılarını kapalı tutmayı tercih etti. Bazı veliler ise güvenlik nedeniyle çocuklarını okula göndermedi.

Müze ve hayvanat bahçeleri de gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak şartıyla yeniden açıldı. Kütüphaneler de aynı koşullar altında hizmet vermeye başladı.

Huzurevlerine 12 Mart'ta getirilen ziyaret yasağı da bugün kaldırıldı.

Berber ve kuaför salonları randevuyla müşteri kabul ederken, en fazla 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri de yapılabilecek.

Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden açılırken, spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabilecek.

İş yerlerinde ise uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.

Belçika'da bir sonraki aşamaya en erken 8 Haziran'da geçilecek. Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlamasının değerlendirilmesi daha sonraya bırakılırken, 15 Haziran'da diğer Avrupa Birliği (AB) üyelerine sınırların açılması için çalışmalar yürütülüyor .

Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 12:24 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı - Son Dakika

Son Dakika

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