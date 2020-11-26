Kovid-19 vaka sayısı artan kentte sıkı denetim (2) - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayısı artan kentte sıkı denetim (2)

26.11.2020 14:25

Salgında 3. zirveyi yaşayan kentler arasında yer alan Bursa'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele...

Salgında 3. zirveyi yaşayan kentler arasında yer alan Bursa'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimler yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, vaka sayısının fazlalığına dikkat çektiği kentler arasında yer alan Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi.

Pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlarda vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kentin çeşitli alanlarında toplu taşıma araçlarını durduran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüslerde yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu, gerekli hijyen, temizlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol etti.

Alışveriş merkezlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulup uyulmadığını da inceleyen ekipler, alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli yapılıp yapılmadığına yönelik denetimler yaptı.

Pazarlarda yoğun denetim

Kentin başta en işlek pazar yerleri olmak üzere, pazar yeri yöneticisinin koordinasyonunda polis, zabıta, bekçi ve Bursa Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası personelince de yapılan denetimlerde, vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.

Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Dikkaldırım Pazar Alanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayımlanan genelgeyle pazar yerinde denetimlerin arttırıldığını söyledi.

İlçede haftada 54 pazar kurulduğunu belirten Albayrak, pazar yerlerine yönetici atadıklarını da dile getirdi.

Albayrak, yoğunluğu, denetimlerle kontrollü bir şekilde azalttıklarını vurgulayarak, "Genelge kapsamında kurallara eksiksiz uyulması konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu kurallara uymalarını bekliyoruz. Pazar yeri girişinde dezenfekte cihazlarımız var, ateş ölçümü yapıyoruz. Pazar içinde de çok fazla yoğunluk yaşanmaması için uyarıcı tedbirler var. Vatandaşlarımız bu kurallara uyduğu sürece daha sağlıklı ve hijyenik bir şekilde bu alanları kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 vaka sayısı artan kentte sıkı denetim (2)
Kovid-19 vaka sayısı artan kentte sıkı denetim (2)
Kovid-19 vaka sayısı artan kentte sıkı denetim (2)
Kovid-19 vaka sayısı artan kentte sıkı denetim (2)

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 vaka sayısı artan kentte sıkı denetim (2) - Son Dakika


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