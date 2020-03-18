Kovid-19 vaka sayısı Fas'ta 49, Tunus'ta 29'a yükseldi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Fas'ta 49, Tunus'ta ise 29'a yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yurt dışından gelen 5 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Yeni vakalardan 3'ünün Fas vatandaşı, 2'sinin Fransız olduğu belirtilen açıklamada son verilerle ülkede salgına yakalananların sayısının 49'a yükseldiği aktarıldı.

Kovid-19 vakası ilk kez 3 Mart'ta tespit edilen Fas'ta şu ana kadar virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus'ta son durum

Tunus Sağlık Bakanlığı da ülkede virüse yakalananların sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığa bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, düzenlediği basın toplantısında, bugün yapılan 66 tahlil sonucundan 5'inin pozitif çıktığını söyledi.

Yeni vakaların 3'ünün yurt dışından geldiğini, 2'sinin de gelenlere temas ettiğini bildiren Bin Aliyye, ülkede tespit edilen virüs sayısının 29 olduğunu kaydetti.

Bin Aliyye ayrıca Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün başlattığı sokağa çıkma yasağının salgının kontrol altına alınmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.