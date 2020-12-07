Kovid-19 vaka sayısı gün geçtikçe artan Danimarka'da, 38 belediyede ek önlemler alındı - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayısı gün geçtikçe artan Danimarka'da, 38 belediyede ek önlemler alındı

07.12.2020 19:57
Kovid-19 vaka sayısı gün geçtikçe artan Danimarka'da, 38 belediyede ek önlemler alındı, System.String[]

Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde 2,8 milyon kişinin yaşadığı 38 belediye kısmen kapandı.

Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde 2,8 milyon kişinin yaşadığı 38 belediye kısmen kapandı.

Danimarka'da son 24 saatte 2 bin 46 kişiyle "günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısına" rastlanmasıyla Başbakan Mette Frederiksen basın toplantısı düzenledi.

Frederiksen, başkent Kopenhag'ın yanı sıra ülkenin 2. büyük şehri Aarhus ve 3. büyük şehri Odense'yi de kapsayan 38 belediyede, Kovid-19'da yaşanan artışın önüne geçebilmek için bir dizi kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.

Söz konusu 38 belediyede, restoranlar sadece "gel al" ya da "paket servis" sunacak, barlar ise tamamen kapanacak.

Kültür merkezleri, kütüphaneler, tiyatrolar ve sinemaların da dahil olduğu kültürel faaliyet gösteren kurumlar, iç mekanlarını kapatmak zorunda kalacak.

Başbakan Frederiksen'in açıkladığı kısıtlamalar, öğrenciler ve kamu çalışanlarını da kapsıyor.

Buna göre, ilkokul 5. sınıf ve üstü eğitim kurumları (ortaokul, lise ve yüksek eğitim kurumları da dahil) uzaktan eğitime geçecek, 4. sınıfa kadar öğrenciler okulda eğitim almaya devam edecek.

Kamu çalışanlarının uzaktan çalışmaları istendi

Başbakan Frederiksen, belediye başkanlarına da seslenerek, söz konusu 38 belediyede kritik görevler dışında görevli kamu çalışanlarının evlerine gönderilmelerini ve uzaktan çalışmalarını istedi.

Salon tarzı iç mekanlarda faaliyet gösteren jimnastik kulüpleri ve yüzme havuzları da faaliyet gösteremeyecek ancak profesyonel spor müsabakaları yapılabilecek.

Profesyonel spor müsabakalarında 500 kişiye kadar seyirci olabilecek.

İç mekanlarda faaliyet gösteren hayvanat bahçeleri ve eğlence parkları da söz konusu 38 belediyede kapatılacak ancak açık havada faaliyet gösterenler kapanmadan etkilenmeyecek.

Başbakan Frederiksen'in açıkladığı kısıtlamalar, 9 Aralık'tan itibaren 3 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak.

Günlük en yüksek vaka sayısı

Danimarka Devlet Serum Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, son 24 saatte 78 bin 626 kişiye test yapıldı ve 2 bin 46 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Günlük vaka sayısı ilk defa 2 binlerin üzerine çıkan Danimarka'da, 3 milyon 541 bin 148 kişiye toplamda 7 milyon 976 bin 385 test yapıldı.

Toplamda 92 bin 649 kişide şimdiye kadar salgına rastlanırken, 71 bin 882 kişi salgını yendi, 894 kişi ise hayatını kaybetti.

Danimarka, Başbakan, Kopenhag, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 vaka sayısı gün geçtikçe artan Danimarka'da, 38 belediyede ek önlemler alındı - Son Dakika


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