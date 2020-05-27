Kovid-19 vaka sayısı Singapur'da 32 bin 800'ü, Bangladeş'te 36 bin 750'yi geçti - Son Dakika

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 32 bin 800'ü aştı.

"The Straits Times"taki habere göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 533 artarak 32 bin 876'ya ulaştığını açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 3'ünün Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden, geri kalanların ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu belirtildi.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede virüs tespit edilen 16 bin 444 kişi iyileşirken, 16 bin 409 kişinin tedavisi sürüyor.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının yayılımını düşürmüştü.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.

Bangladeş'te vaka sayısı 36 bin 751'e çıktı

Şinhua ajansının haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Prof. Dr. Nasima Sultana, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1166 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Sultana, böylelikle ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 522'ye, vaka sayısının da 36 bin 751'e yükseldiğini belirtti.

Son 24 saatte virüs tespit edilen 245 kişinin daha iyileştiğini söyleyen Sultana, şimdiye kadar sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 579'a çıktığını ifade etti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 5 milyon 688 bin 840 kişide tespit edilirken, virüs nedeniyle 352 bin 287 kişi yaşamını yitirdi.