Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı - Son Dakika

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (20-26 Kasım) İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun ve Gümüşhane olduğunu belirtti.

İllere göre 27 Kasım-3 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Çanakkale (472,53), Osmaniye (468,87), Kırklareli (456,13), Bilecik (387,72), Adana (381,23), Balıkesir (380,4), Ordu (362,1), Mersin (345,63), Tekirdağ (336,43), Eskişehir (335,72), Kocaeli (327,7), Yalova (322,04), Hatay (317,66), Karabük (314,02), Sinop (302,6), Giresun (298,63), Tunceli (297,21), Samsun (294,16), Trabzon (287,97), Tokat (285,35), Düzce (279,77), Edirne (278,59), İstanbul (269,58), Bolu (267,79), Amasya (261,11), Çorum (253,52), Bursa (250,79), Denizli (249,78), Sakarya (249,27), Burdur (238,87), Kırşehir (213,95), Gümüşhane (213,83), Zonguldak (213,63), Manisa (199,29), Kütahya (199,07), Kastamonu (193,16), Bartın (192,48), Rize (191,08), Artvin (186,43), Ankara (182,37), Isparta (155,35), Kahramanmaraş (151,18), Çankırı (148,11), Nevşehir (146,58), Erzincan (135,65), Niğde (131,47), Kırıkkale (126,66), Ardahan (120,63), Uşak (120,18), Afyon (102,05), Sivas (92,94), Konya (77,29), Karaman (76,89), Elazığ (73,13), Kayseri (73,09), Kilis (72,83), Aksaray (72,34), Antalya (69,65), İzmir (69,58), Iğdır (69,05), Yozgat (67,05), Aydın (58,35), Muğla (58,35), Adıyaman (54,55), Gaziantep (51,16), Malatya (50,11), Bingöl (48,98), Kars (42,12), Erzurum (35,48), Bayburt (31,74), Şanlıurfa (29,64), Diyarbakır (29,55), Siirt (23,86), Batman (18,06), Mardin (16,73), Ağrı (16,25), Hakkari (13,19), Muş (12,65), Bitlis (11,68), Şırnak (11,34), Van (6,35)."