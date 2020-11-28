Son dakika haberi: Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti.

İzmirlilerin büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görüldü. Kentin bazı noktalarında, sosyal mesafe kuralı yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.

Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Tarihi Kemaraltı Çarşısı ve parklarda da kalabalık gözlendi. Bazı İzmirliler sıcak havayı fırsat bilerek sahilde balık tutmayı ve yürüyüşü tercih etti.

"Karşıyaka Çarşı" olarak da bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde bugün de yoğunlukta azalma olmadı. Burada kalabalığın görüntüsünü çeken gazetecilere, yapılan haberler nedeniyle dükkanların kapatılacağını öne süren bir grup tepki gösterdi.