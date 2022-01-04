Kovid-19 vakaları artan Ordu'da Vali Sonel'den kurallara uyulması çağrısı - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayısı artan iller arasındaki Ordu'da, Vali Tuncay Sonel, kurallara hep birlikte uyulmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk Kovid-19 Pandemi Değerlendirme Toplantısı, Vali Sonel başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sonel, ilçelerin son Kovid-19 tablosuyla ilgili bilgi aldığı kaymakamlardan, vaka sayılarının azaltılması için çalışmalarını ve denetimlerini aralıksız sürdürmelerini istedi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayan Sonel, "Bugünkü değerlendirme toplantımızda da vurgulamak istediğimiz nokta bu oldu. Vatandaşlarımıza maskesiz dışarı çıkmamaları, sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri konusunda denetimler yaparak uyarılarda bulunuyoruz. Bilim Kurulunun aldığı kararlara uyan vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel, salgın döneminde dikkatli olunması, özellikle ev ziyaretlerine gidilmemesi gerektiğini belirterek, "Kurallara hep birlikte uyarsak Kovid-19 pandemi sürecinden de en kısa sürede kurtulmuş oluruz. Rehavete kapılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Salgına karşı özverili çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Sonel, vatandaşların aşılarını ihmal etmemelerini de istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın ise yaptığı sunumda, geçen haftanın aktif vaka sayısının 4 bin 925, bu haftanın ise 4 bin 940 olduğunu aktardı.

Özellikle orta yaş grubundaki artışa dikkati çeken Aydın, "En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşılama oranı yüzde 91,73, ikinci doz aşılama oranı yüzde 83,19'dur. Aşılamada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamımız ise 1 milyon 373 bin 177'dir. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üstü nüfusta ise oran yüzde 83,11'dir." bilgisini paylaştı.