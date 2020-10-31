Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde en yüksek seviyelerde - Son Dakika

Orta Avrupa ülkeleri Polonya, Avusturya ve Macaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayıları görüldü,

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip Slovakya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 10 yaş üstü tüm bireylere test yapılmaya başlandı.

Slovakya basınında yer alan haberlere göre sadece hafta sonları 07.00-22.00 saatlerinde hizmet veren ve ülke genelinde kurulan 5 bin 314 test merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Slovakya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Macaristan'ın 200, Avusturya'nın ise 50 sağlık çalışını ile Slovakya'ya yardım ettiği bildirildi.

Başbakan İgor Matovic ise yaptığı açıklamada, hayatların kurtarılması ve ülkenin tamamen karantina altına alınmaması için halka test yaptırması çağrısı yaptı.

Slovakya'da son 24 saatte 2 bin 573 vaka görülürken, toplam vaka sayısı 57 bin 664'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 artarak 219'a yükseldi.

Polonya

Son dönemde vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle ülke genelinde sert önlemler alan Polonya'da günlük vaka sayısı 22 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 897 ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka görüldü.

Bugüne kadar 362 bin 731 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 artarak 5 bin 631'e çıktı.

Avusturya

Avusturya'da son 24 saatte 5 bin 349 yeni vaka tespit edildi.

Bir günde en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede toplam 104 bin 925 vaka görülürken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 1109'a çıktı.

Macaristan

Macaristan'da son 24 saatte 3 bin 908 ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 75 bin 321'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51 artarak 1750'ye ulaştı.

Çekya

Çekya'da son 24 saatte 13 bin 605 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı toplamda 323 bin 673'e ve can kaybı 216 artarak 3 bin 78'e yükseldi.