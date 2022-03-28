Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının 12-18 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara, İstanbul ve İzmir'de azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 12-18 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Vakalar bir önceki haftaya (5-11 Mart) göre, İstanbul'da 340,61'den 239,48'e, Ankara 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de 324,82'den 247,16'ya düştü.