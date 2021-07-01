Kovid-19 vakalarında artış görülen Endonezya'da toplu aşılama yapıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış yaşandığı Endonezya'da, bir günlük toplu aşılama uygulamasında binlerce kişiye aşı yapıldı.

Ülkenin Bekasi kentinde 25 bin kişinin aşılanması hedeflenen günlük toplu aşılama uygulamasında binlerce kişi Kovid-19 aşısı olmak için sıraya girdi.

Yetkililer, aşılama çalışmalarına 1500 sağlık çalışanının katıldığını belirtti.

Günlük aşılama uygulaması, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC), Kovid-19 salgınında Endonezya'nın felaketle karşı karşıya olduğu uyarısının ardından geldi.

Devlet Başkanı'ndan "kısıtlamalara uyulması" çağrısı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplumun güvenliği için kısıtlamalara uyulması konusunda herkesi disiplinli olmaya çağırdı.

Widodo, Kovid-19'la mücadelede yeni kısıtlamaların getirileceğini, sağlık çalışanlarının ve doktorların seferber edileceğini duyurdu.

Widodo, Sağlık Bakanlığının hastane kapasitelerini, merkezi izolasyon tesislerini ve oksijen tankları da dahil olmak üzere tıbbi ekipmanları artıracağını söyledi.

Bekasi Belediye Başkanı Rahmat Effendi de Bekasi şehir hastanesinin yüzde 80'inden fazlasının dolu olduğunu aktararak hastalığı ağır geçirenler için hastane otoparkına çadırlar kurulduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün vaka sayısı 20 bin 467 artarak 2 milyon 156 bin 465'e yükselmişti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 463 artarak 58 bin 24'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 645 artarak 1 milyon 869 bin 606'ya çıkmıştı.