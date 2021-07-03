Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de sendika üyeleri hükümeti protesto etti - Son Dakika

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önünü almak için mücadele veren hükümetin uyarılarını dikkate almayan sendika üyeleri gösteri düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, iş kanununun gözden geçirilmesini isteyen Güney Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) üyeleri başkent Seul'de hükümeti protesto etti.

Yerel saatle 14.00'da Jongno bölgesinde başlayan gösterilere sendika üyesi yaklaşık 8 bin işçi katıldı.

Sendika üyeleri, hükümetten kayıt dışı istihdamın kaldırılması, işten çıkarılmaların durdurulması, asgari ücretin yükseltilmesi ve endüstriyel kazaların önlenmesi için alınan tedbirlerin arttırılması talebinde bulundu.

KCTU Başkanı Yang Kyung-soo yaptığı açıklamada, "Burada, işçilerin güvenli istihdamı ve güvenliği için toplandık." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe katılan işçilerin çoğunun maske taktığı ancak sosyal mesafe kurallarına uymadığı kaydedildi.

Protestocular ve polis arasında küçük çaplı arbede yaşanırken, yetkililer bir sendika üyesinin gözaltına alındığını belirtti.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, dün KCTU'ya gösterileri iptal etme çağrısında bulunmuştu.