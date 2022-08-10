Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği İran'da bir günde 90 kişi öldü - Son Dakika
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Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği İran'da bir günde 90 kişi öldü

10.08.2022 17:17
Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği İran'da bir günde 90 kişi öldü

Kovid-19 salgınında vaka sayısının yeniden artışa geçtiği İran'da, virüs nedeniyle bir günde 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısının yeniden artışa geçtiği İran'da, virüs nedeniyle bir günde 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 5 bin 635 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1078'inin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Vaka sayısının 7 milyon 451 bin 779'a çıktığı ülkede, 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 142 bin 654'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 53 milyon 438 bin 89'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 64 milyon 825 bin 66 kişiye aşının ilk dozunun, 58 milyon 197 bin 783 kişiye ikinci dozunun, 30 milyon 316 bin 842 kişiye de üçüncü ve üzeri dozlarının yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 153 milyon 339 bin 691 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Kovid-19 vakalarının endişe verici boyutlara yükseldiği İran'da dün virüs nedeniyle 49 kişinin öldüğü, 2 bin 343 yeni vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Böylece virüs kaynaklı can kaybı bir gün içinde yaklaşık iki katına çıkmış oldu.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği İran'da bir günde 90 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği İran'da bir günde 90 kişi öldü - Son Dakika
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