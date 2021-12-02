Kovid-19 vakalarının arttığı Doğu Akdeniz illeri için "rehavete kapılmayın" uyarısı - Son Dakika

Hatay cadde ve sokaklar da yürüyen vatandaşlar

Parkta oturanlar

Hatay Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Özdoğan ile röportaj Kovid-19 vakalarının arttığı Doğu Akdeniz illeri için "rehavete kapılmayın" uyarısı

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu:

"Kurallara uymak dışında kimsenin bir ayrıcalığı yok. Onun için bu rehavet bize sadece yeni ölümler, yeni hastaneye yatışlar, yeni hastalıklarla iş ve güç kaybı getirir"

Hatay Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Özdoğan:

"Yoğun bakımımızda ve servislerde yatak bekleyen hastalarımız yok. Tedavilerine yetişemediğimiz hasta olmadığı için biraz sevindirici ama bu demek değildir ki Kovid-19'dan kurtulduk"

Mersin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tuba Duygu Yılmaz:

"Pandemide bu virüsle bir savaş içerisindeyiz. Rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalıyız. 2 metre yakınlık ve 10 dakikadan fazlası, bulaşın çok sık olduğu bir ortam"

HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Adana, Hatay ve Mersin'de, vatandaşlara rehavete kapılmamaları ve tedbirlere uymaları uyarısında bulunuldu.

Hatay'da yoğun bakımda yatak bekleyen hasta yok

Hatay Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Özdoğan da kentteki vaka sayılarının artmasının üzücü olduğunu ancak önlemlerin sıkı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Vakalardaki artışta kış mevsiminin etkisine dikkati çeken Özdoğan, "Kış aylarında grip salgını ve toplu alanlarda, özellikle havalandırmaya dikkat edilmeyen yerlerde çok iç içe olduğumuz için bu artışlar olabiliyor. Normal karşılıyoruz ve bunlar kontrol altında. Bizi sevindiren taraf yoğun bakımımızda ve servislerde yatak bekleyen hastalarımız yok. Tedavilerine yetişemediğimiz hasta olmadığı için biraz sevindirici ama demek bu değildir ki Kovid-19'dan kurtulduk." diye konuştu.

Bulaşı azaltmak adına gereken her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Özdoğan, vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Aşılanmanın da önemini anlatan Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filyasyon ekiplerimiz sahada, çağrı merkezi de devamlı aktif halde. İhtiyaç duyduğumuz vatandaşlarımıza test yapıyoruz ve bunların kliniklerine göre servise ya da yoğun bakımımıza yatırarak tedavilerine devam ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız da hastalığı ayakta atlattıklarından ve kötü etkilerini hissetmediklerinden 'tamamen hastalıktan kurtulduğumuz' rehaveti var ama onların bulaştırdığı, aşısı tamamlanmayan, immün sistemi zayıf olan kardeşlerimize veya evinde yaşlısı olan, vücut direnci düşük kişilere sıkıntı yarattıklarını unutmamalılar. Bunun için de vatandaşlarımıza, toplu alanlara girdiklerinde maskelerini tam olarak burunlarını ve ağızlarını kapatacak şekilde takmalarını, tokalaşmamalarını, mesafeye uymalarını ve dışarıdan evlerine geldiklerinde hijyene dikkat ederek bundan kurtulacağımızı ve yayılmasını önleyeceğimizi söylüyorum."