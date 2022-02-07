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KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor - Son Dakika

KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor

07.02.2022 13:54

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de, denetimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de, denetimler devam ediyor.

Aşı oranının yüzde 80,3 olduğu ve günlük yaklaşık 400 kişinin PCR testinin pozitif çıktığı Kırıkkale'de, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde de kısmen artış yaşandı.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, artan vaka sayıları nedeniyle denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezindeki denetimlerde, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Vatandaşlara aşı olmaları konusunda sık sık çağrıda bulunan sağlık görevlileri, aşı yaptıranların hastalığı daha hafif geçirdiklerini belirtti.

KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor
KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor
KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor
KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor
KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor
KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor
KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor
KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor

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Kırıkkale, PCR Testi, Ocak, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Kovid-19 vakalarının arttığı Kırıkkale'de denetimler sürüyor - Son Dakika


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