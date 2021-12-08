Kovid-19 vakalarının arttığı Kırklareli'nde denetimler arttırıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği Kırklareli'nde, salgınla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan yolculara yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve denetim ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde kontrol noktası oluşturdu.

Denetimlerde, polis ekipleri yolcu kapasitesini kontrol etti, diğer ekipler HES kodlarını sorguladı.

Toplu taşıma araçlarında zaman zaman, ayakta seyahat eden yolcular minibüslerden indirilerek denetim yapıldı.

Ekipler artan vakalar nedeniyle maske kullanımına özen gösterilmesi uyarısında bulundu, vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yaptı.

Denetimde toplu taşıma aracında fazla yolcu bulunduran bir sürücüye cezai işlem uygulandı.

Üniversite öğrencisi Barış Ayvaz, AA muhabirine, denetimlerin arttırılmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Vakaların yeniden artışa geçmesinden endişelendiklerini ifade eden Ayvaz, denetimler ile vatandaşların kurallara daha fazla riayet edeceğine inandığını kaydetti.

Ayvaz, "Hem vatandaşın hem de öğrencinin sağlığı için çok iyi uygulama olduğunu düşünüyorum. İnsanlar da bilinçlendiriliyor. Bir öğrenci olarak Türkiye'deki uygulamaları ve denetimleri takdir ediyorum." dedi.