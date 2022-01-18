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Kovid-19 vakalarının arttığı Muğla'da "kurallara uyun" ve "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Kovid-19 vakalarının arttığı Muğla'da "kurallara uyun" ve "aşı olun" çağrısı

18.01.2022 10:43
Kovid-19 vakalarının arttığı Muğla'da "kurallara uyun" ve "aşı olun" çağrısı

Kovid-19 vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Muğla'da vatandaşlara, kurallara uymaları ve aşı yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Kovid-19 vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Muğla'da vatandaşlara, kurallara uymaları ve aşı yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Kurumların aldığı tedbirlerin yanında bireysel önlemlerin de salgınla mücadelede başarıyı arttıracağını vurgulayan Tavlı, sağlık ekipleri, kolluk birimleri, belediyeler ve diğer kurumların sahada yoğun mücadele verdiğini ifade etti.

Salgınla en etkili ve sonuç odaklı mücadelenin aşı olduğunu belirten Tavlı, "Muğla'nın birinci ve ikinci doz aşılamada yakaladığı başarıyı devam ettirmesi ve toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla tüm vatandaşları üçüncü doz aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

"Kış aylarında vakalarda artışlar yaşanıyor"

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan da aşılanmada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Muğla'da vaka sayılarının önceki haftaya göre arttığını ancak hastane yatış oranında önemli bir artış yaşanmadığını söyledi.

Özellikle yeni varyantla birlikte bulaşma riskinin daha yüksek olduğuna dikkati çeken Togan, hastanelere müracaat eden birçok kişinin ayakta tedavi edildiğini kaydetti.

Vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan Togan, hastalığın önüne geçmenin en önemli şartının aşı olduğunu dile getirdi.

Togan, Kovid-19'a karşı önlem almayan kişilerin ailesini ve kendisini tehlikeye arttığını belirterek, "Bugünlerde herkesin kalabalık ortamlardan uzak durması gerekiyor." dedi.

Vatandaşların salgın bitmiş gibi davranmaması gerektiğini vurgulayan Togan "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarında vakalarda artışlar yaşanıyor. Eş zamanlı olarak mevsimsel soğuk algınlığı, virüslerinin, grip virüsü (Influenza) ve bakteriyel enfeksiyonların da dolaşımda olduğunu hatırlatmak isterim. Maske ve mesafe kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Eriş Akça, Vali Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Muğla Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısında, aşılama ve filyasyon çalışmaları, HES kodu uygulamasının yaygınlaştırılması, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarında salgından korunma esasları ve alınan tedbirlerin yerinde denetlenerek farkındalık sağlanması konusunda sunum yaptı.

Toplantıda, açık ve kapalı alanlarda maske kullanımına devam edilmesi, her alanda sosyal mesafeye, hijyene dikkat edilmesi, kalabalık ortamlara girilmemesi, tüm kamusal alanlarda, iş yerlerinde toplu olarak bulunulan alanlarda girişte HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildi.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Orhan Tavlı, Hastane, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 vakalarının arttığı Muğla'da 'kurallara uyun' ve 'aşı olun' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 vakalarının arttığı Muğla'da "kurallara uyun" ve "aşı olun" çağrısı - Son Dakika
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