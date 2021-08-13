Kovid-19 vakalarının arttığı Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de aşılama çalışmalarına ağırlık verildi - Son Dakika

Türkiye'de her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de aşılama çalışmalarına ağırlık verildi.

Nevşehir'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24-30 Temmuz haftasında 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı 77,71 iken 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında 121,53'e yükseldi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede en önemli tedbirin aşı olduğunu vurguladı.

Tüm gayretleriyle aşılama çalışmasına yöneldiklerini kaydeden Ünlübay, yoğun bakım ve servislerde yatan koronavirüs kaynaklı hastaların büyük çoğunluğunun aşısız olduğunu söyledi.

Ünlübay, sağlık kuruluşlarının yanı sıra mobil aşı ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizde aşılama oranı yüzde 68'e ulaştı ancak amacımız bir an önce yüzde 75'i geçip mavi iller kategorisine gelmek. Nevşehir halkından tekraren istirham ediyorum, mutlaka aşınızı olun. Birinci doz aşısını olanların ikinci dozu tamamlamasını istiyoruz. Şu an hastanelerde yatan hastalarımızın yüzde 85'inin, yoğun bakımdakilerin yüzde 95'inin aşısız olduğunu gördüğümüzde aşının gerekli ve faydalı olduğunu anlıyoruz. Eylül ayında okullar açılacak, çocukların yüz yüze eğitim alabilmesi ve yasaksız rahat ortamın devam edebilesi için toplumsal bağışıklığın kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun ilk ve en önemli aşaması aşı ancak aşı olunsa da rehavete kapılmamak gerekiyor.

Pandemi ile ilgili olan maske, mesafe ve hijyen kuralları hala geçerli. Bu konuda da halkımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz."

Kırşehir

Kırşehir'de 24-30 Temmuz haftasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 123,85'ten 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında 165,81'e yükseldi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye genelinde vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, Kırşehir'deki artışın diğer bazı illere göre çok hızlı olmadığını ancak bu sayıların da düşürülmesi için ekiplerin mücadelelerine devam ettiğini söyledi.

Sağlık ekiplerinin sahada yoğun aşı çalışması yaptığını, diğer ekiplerin de denetimlerini sürdürdüğünü dile getiren Akın, özellikle pazar yerleri ve çarşılar ile kent merkezindeki ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda maske, mesafe ve hijyen kontrolleri yapıldığını ifade etti.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Torun da yoğun bir çalışma ile kentte uygulanan aşının 273 bin dozu geçtiğini belirterek, aşılama oranında da yüzde 72'ye ulaştıklarını ifade etti.

Hastaneler, sağlık birimleri, mobil ekipler ve çadırlarla vatandaşların aşıya ulaşmasını sağladıklarını anlatan Torun, şunları kaydetti:

"Bizler sahada canla başla mücadele verirken vatandaşlarımızdan da özellikle yaz aylarında rehavete kapılmamalarını, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam etmelerini, aşı duyarlılığına katkı yapmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızı aşıya teşvik etmek amacıyla videolar ve görseller hazırlayarak sosyal medyadan yayımlıyoruz. Şu andaki hedefimiz aşı oranını yüzde 75'e taşımaktır. İlimizde sağlık tesislerimiz, mobil ekiplerimiz ve çadırlarımızda aşı hizmeti vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun olmaktadır. Aşıya gösterdikleri ilgiden dolayı Kırşehir halkına teşekkür ediyoruz."

Yozgat

Yozgat Valisi Ziya Polat da kentte Kovid-19 vaka sayısının geçen haftaya göre yükseldiğini söyledi.

Vaka sayılarının yükselmesiyle aşı oranlarının biraz düşük kaldığını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın çarenin aşıda olduğunun farkına varmasını istiyoruz ve aşı olmaları konusunda yardım bekliyoruz. Sağlık ekibimiz 7/24 sahada aşılama çalışması yapıyor. Ekiplerimiz sadece beklemiyor, vatandaşımızın ayağına kadar gidiyor. Özellikle gençlerimizden aşı olmalarını hatta 3. doz aşılarını olmalarını istiyoruz. Hastanede yatan Kovid-19 hastalarından yüzde 90'dan fazlasını aşı olmayan insanlar oluşturuyor. Bu da aşının virüse karşı ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Vatandaşımızdan aşı konusunda hassasiyet bekliyoruz."

Polat, temmuz ve ağustos aylarında Yozgat'ın nüfusunun arttığını, Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Sayıların artışında bunun etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşımızdan hassasiyet bekliyoruz. Cenaze merasimlerinde tedbirlere uyularak cenazenin kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Eylül ayında okulları yüz yüze eğitime açmak istediklerini dile getiren Polat, "Öğretmen ve velilerimizden beklentimiz aşılarını olmaları, aşısız okullara gelmemelerini rica ediyoruz. Şu an 50'ye yakın aşı ekibimiz aşılama çalışmalarını sürdürüyor, günlük ortalama 7 bin aşı yapılıyor ancak yeterli değil, aşı oranlarını yükseltmemiz ve tedbirleri uygulamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta 24-30 Temmuz haftasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 121,69 iken 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında 207,51'e yükseldi.